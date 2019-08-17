Polis akademisi eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak? POMEM 2019

Polis akademisi eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak? sorusu merak ediliyordu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Pomem eğitim sonu sınavı için tarih duyuruldu. Pomem eğitim sonu sınavına katılacak adaylar ise tarihi öğrenmek için harekete geçti. Peki Polis akademisi eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

Polis akademisi eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak?

04 Eylül 2019 tarihinde öğrenim gördükleri Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılacaktır.

Sınava kimler girecek?

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 19/1-3. Dönem Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

POMEM nedir?

Etimolojik olarak (Polis Meslek Eğitim Merkezi) tanımının kısaltılmış halidir. POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin kısaltmasıdır. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin amaç, kapsam ve dayanakları resmi olarak 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24'üncü maddesi uyarınca oluşturulan yönetmelik ile tanımlanmıştır. Yine aynı yönetmelik ile kuruma alınacak öğrencilere uygulanacak olan sınavın usul ve esasları düzenlenmiştir. POMEM, emniyet teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere eğitim-öğretim veren, Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı bir kurumdur.

2005 yılından bu yana devam eden POMEM öğrenci alımları, başvuru şekillerinde ve adaylarda aranan şartlarda zamanla birtakım değişiklikler yapılarak devam etmektedir. Başvuru yapan adaylar genel olarak ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakata tabi tutulurlar. Başvuru sürecinde adaylarda aranan şartlar ve istenilen belgelerin yer aldığı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.



Bütün aşamaları başarılı bir şekilde tamamlayan adayların fiziki yeterlilik ve mülakat puanlarına ek olarak kpss puanları da eklenerek bir başarı sıralaması oluşturulur. Günümüze kadar gelen süreçte adayların en çok zorlandığı ve elendiği kısmın fiziki yeterlilik sınavı olduğu göze çarpmaktadır.

Geçmiş dönemlerde sadece lisans mezunları POMEM öğrenci alımlarına başvuru yapabilirken yönetmelikte yapılan son değişiklikle birlikte önlisans mezunları için de başvuru yolu açılmıştır. POMEM öğrenci alımlarında adaylarda aranan şartlarda zaman içerisinde esnemeler olurken başvurulara olan talep de hızla artmaktadır. Tabi tutulan fiziki yeterlilik sınavı artan taleple birlikte oldukça önem kazanmış olup, adayların bu sınava hazırlık aşamasında profesyonel eğitim almaları daha da zaruri bir hale gelmiştir.