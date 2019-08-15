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Polis ağabeylerinden Doruk'a sürpriz ziyaret

Sakarya'da annesinin sosyal medyadan yaptığı davet üzerine 5 yaşındaki Doruk Çiftçi'yi evinde ziyaret eden polis ekipleri, hediye verdikleri çocuğu ekip otosuyla gezdirerek güzel bir gün yaşattı- Anne Filiz Çiftçi:"Doruk'a sürpriz hediyeler verdiler, çok sevindi. Oğlumu sevindirdikleri için Allah onlardan razı olsun"

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:06
Polis ağabeylerinden Doruk'a sürpriz ziyaret

SAKARYA (AA) - Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, annesinin sosyal medyadan yaptığı davet üzerine 5 yaşındaki çocuğun evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Oğlu Doruk'un polis sevgisine kayıtsız kalamayan anne Filiz Çiftçi, sosyal medya aracılığıyla çocuklara trafik bilinci aşılamaya çalışan İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Murat Ünal'a ulaşarak, evlerine davet etti.

Davetin ardından Çiftçi ailesinin evine giden polis ekipleri, Doruk'a sürpriz yaptı.

Karşısında polisleri görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Doruk, mutluluğunu memur ağabeylerine sarılarak gösterdi.

Polis memuru Ünal, ziyarette Doruk'a, "Ailemin Trafik Polisiyim" kimlik kartı, kırmızı düdük, polis şapkası ve Türk bayrağı hediye etti.

Ekipler, hediyeler karşısında büyük sevinç yaşayan Doruk'u ekip otosuyla da gezdirdi.

Ziyaret sonunda mahalledeki diğer çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

- "İnşallah oğlum da polis olur"

Filiz Çiftçi, oğlunun polisleri çok sevdiğini belirterek, polis elbisesiyle gezmenin ona ayrı bir zevk verdiğini söyledi.

Doruk'un sürekli polisleri durdurup onlarla sohbet etmeye çalıştığını aktaran Çiftçi, "Ben de polislik gibi şerefli mesleği sevdiği için anne olarak gururlanıyorum. İnşallah polis olur. Sosyal medya aracılığıyla polis memuru Murat Ünal'a ulaştım. Hemen dönüş yaparak mahallemize geldiler. Doruk'a sürpriz hediyeler verdiler, çok sevindi. Oğlumu sevindirdikleri için Allah onlardan razı olsun. Onların nezdinde Sakarya Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:06
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