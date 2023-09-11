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Yerel Polis, acı haber sonrası böyle katili drone ile takip edip yakaladı!
Yerel

Polis, acı haber sonrası böyle katili drone ile takip edip yakaladı!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 19:36:00 -
Polis, acı haber sonrası böyle katili drone ile takip edip yakaladı!

İstanbul Sultanbeyli'de meydana geldi: Damadının kardeşini vurarak öldüren Kasım B., polisin drone takibiyle yakalandı. Saniye saniye kaydedilen görüntüler dosyaya girdi. Cinayetin zanlısı tutuklandı

Olay, 8 Eylül’de yaşandı. Kasım B. damadı Kaya B.’nin kardeşleri Hakkı İsmail B. ve Resul B.’yi silahla vurdu.

Habertürk'ün haberine göre olayda Hakkı İsmail B. yaşamını yitirdi.

BABASININ EVİNE GİTTİ

Cinayetle sonuçlanan olayın detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheli Kasım B.’nin kızı akrabası olan Kaya B. ile evliydi. İkili arasında bir süredir sorun yaşanıyordu. Kasım B’nin kızı yaşanan sorun sebebiyle evini terk ederek babasının evine döndü.

EŞYALARI ALMAYA GİTTİ, TARTIŞMA YAŞANDI

Kasım B. kızının eşyalarını almak için torunuyla, Kaya B.’nin evine gitti. Ancak Kaya B.’nin kardeşleri Resul B. ve Hakkı İsmail B. ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce Kasım B. silahını çekerek ateş etti.

MİNİBÜS DRONE İLE TAKİP EDİLDİ

Bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı olayla ilgili şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Kasım B.’nin torununun minibüsü ile dedesinin yanına doğru yola çıktığı bilgisine ulaştı. O minibüs drone ile takip edildi. Yapılan takipte, Kasım B.’nin gittiği adres tespit edildi. Adrese operasyon düzenlendi. Şüpheli Kasım B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı daha sonra adli makamlarca tutuklandı.
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