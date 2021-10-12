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Dünya Polexit nedir? Polexit ne anlama geliyor?
Dünya

Polexit nedir? Polexit ne anlama geliyor?

Polonya Anayasa Mahkemesi, AB Antlaşmalarının Polonya yasalarıyla uyumlu olmadığını ilan ederek ülkeyi Polexit yoluna soktu. Peki Polexit nedir? Polexit ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-12 13:49:00 - 2021-10-12 13:49:56
Polexit nedir? Polexit ne anlama geliyor?

Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa Birliği yasalarına yönelik kararının tartışıldığı Polonya'da hem AB yanlıları hem de AB karşıtları sokaktaydı. 7 Ekim 2021'de Polonya Anayasa Mahkemesi , Avrupa Birliği yasasının Önceliği ilkesinin Polonya Anayasası ile uyumsuz olduğunu ilan etti. Polonya'daki aşırı sağ Konfederasyon Özgürlük ve Bağımsızlık partisi, birkaç kez Avrupa Birliği'nden çekilme çağrısında bulundu.

Polexit ne anlama geliyor?

AB'de Polonya'nın birlikten ayrılması anlamına gelen "Polexit" tartışması başlamıştı. Bu durum hem AB'den hem de ülke içinden büyük tepkilere neden olmuştu. İngilizceden çevrilmiştir-Polonya'nın Avrupa Birliği'nden veya Polexit'ten çekilmesi, Polonya'nın AB'den ayrılabileceği hipotezidir. Polonya 2004 yılında AB'ye katıldı. Polexit terimi, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasını ifade eden Brexit'e benzer.

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