Polen alerjisi nasıl geçer? Doğal tedaviyle polen alerjisinden kurtulmanın yolu

Bazı insanlarda zaman zaman ortaya çıkan polen alerjisi problemini evde doğal yöntemlerle tedavi etmek oldukça basit bir durum. İşte polen alerjisinden kurtulmanın yöntemleri:

Tuzlu su

İltihaplanmaların hızla iyileşmesi için tuzlu su ile gargara veya burun temizliği yapılması iyi geliyor. Bir su bardağı içme suyuna bir çay kaşığı tuz ekleyerek pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Çörek otu

Çörek otu, bol miktarda E vitamini ve biyotin barındırdığı için güçlü antioksidan etkisi yapar. Tükettiğiniz yiyeceklere çörek otu ekleyerek veya çörek otu yağı kullanarak polen enerjisi için faydasını görürsünüz.

Sarımsak ve soğan

Polen alerjisinden kurtulmanın yollarından biri de sarımsak ve soğandır. Bu iki besini çiğ bir şekilde tüketmek daha faydalı olacaktır. Bununla birlikte tansiyon dengesi korumak bakımından sarımsak tüketiminde aşırıya kaçmamak oldukça önemlidir.

Elma sirkesi

Polen alerjisinden kaynaklı burun tıkanıklığı ve boğaz ağrılarına karşın elma sirkesinin faydalarını muhakkak göreceksiniz.