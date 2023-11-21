Polatlar olayından sonra güzellik salonlarına darbe

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından tartışmaların sektöre ciddi anlamda kayıp yaşattığına dikkat çeken Antalya Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, “Güzellik salonlarında şuanda ciddi anlamda bir ciro düşüşleri var. Cirolar zaten düşüktü, bu tartışmaların ardından işler jilet gibi kesildi. Dışarıdan fenomenler değil, mesleği gerçekten bilenler yapsın. Son dönemde yaşadığımız Dilan ve Engin Polat vakası da bunlardan bir tanesidir. Son dönemde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan dolayı darbe alan bir sektörüz” ifadelerine yer verdi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından kayıt dışı güzellik salonlarının artmasıyla kötü günler geçiren Antalya’da bu kez sektörde Polatlar darbesi yaşandı. Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından patlayan güzellik fenomenleri balonu, güzellik sektöründe İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından 4’üncü sırada gelen Antalya’da ciddi kayıplara neden oldu. Sektör temsilcileri tartışmaların ardından müşteri potansiyelinin adeta bıçak gibi kesildiğine dikkat çekti.



“Dışarıdan fenomenler değil, mesleği gerçekten bilenler yapsın”

Antalya’da 3 bine yakın üyelerinin olduğunu ifade eden Antalya Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, “10 bine yakın çalışanımız var. 75 odanın içerisinde ilk 10’da yer alıyoruz. Benim 10 yıllık başkanlığım döneminde ilk günden bu yana söylediğimiz bir şey var; lütfen herkes bildiği işi yapsın. Mesleğini icra eden bir kişinin belgelerinin olması gerekir. İşin ehilleri bu işi yapsın. Dışarıdan fenomenler değil, mesleği gerçekten bilenler yapsın. Son dönemde yaşadığımız Dilan ve Engin Polat vakası da bunlardan bir tanesidir. Burada bir açığı değerlendirdiler, bizim de 10 yıldır mücadele ettiğimizin haklılığını gördük. Araştırma yapıldığı zaman güzellik salonlarında bahsi geçen paraların dönmediğini görmüş olacağız. Güzellik salonlarının yarısı ya kiralıktır ya da iş yeri sahibinin kendisine aittir. Bir güzellik salonu sahibinin para saçma şansı yoktur. Devletine her zaman sahip çıkan bir sektördür” dedi.



“Ciddi anlamda bir ciro düşüşleri var”

Tartışmaların sektörü ciddi anlamda etkilediğine dikkat çeken Demir, “Güzellik salonlarında şuanda ciddi anlamda bir ciro düşüşleri var. Cirolar zaten düşüktü, bu tartışmaların ardından işler jilet gibi kesildi. Şubeleşmenin sektöre bir zararı yok, başarılı olan işletmelerin 150-200 tane şubesi olabilir. Burada önemli olan layığı ile yapabilmektir. Sanatsal başarısı varsa istediği kadar şubesi olabilir. Bizim sektörde zaten öyle 150 şube bir anda göremezsiniz. En fazla 3 tane şubesi vardır, bunun başarısı da o işletme sahibidir. Son dönemde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan dolayı darbe alan bir sektörüz. Bugün bakıldığı zaman evde işlem yapan ve kayıt dışı çalışan bizde de var. Bizim 2 tane sahada ekibimiz var, onlar bize verilen yetkiyle kayıt dışı çalışanlarla ilgili tutanak tutuyoruz. Evlere giremiyoruz, buraları da emniyete bildiriyoruz” sözlerine yer verdi.