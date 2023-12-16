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Ekonomi Polat Holding'den sıfır karbon ayak izi uygulaması
Ekonomi

Polat Holding'den sıfır karbon ayak izi uygulaması

Yeniakit Publisher
2023-12-16 16:54:00 -
Polat Holding'den sıfır karbon ayak izi uygulaması

Polat bünyesinde yer alan turizm ve enerji şirketlerinden Polat Turizm ve Polat Enerji, sürdürülebilirlik alanında attığı önemli adımlara bir yenisini ekliyor. Sürdürülebilirlik odaklı adımlarıyla hem yerel hem de ulusal düzeyde çevresel bilinci artırmayı ve benzer uygulamalara öncülük etmeyi hedefleyen Polat Turizm ve Polat Enerji’nin örnek uygulamaları, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma amacını da güçlendiriyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu girişimiyle dağ sistemlerinin küresel olarak taşıdığı öneme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 2003 yılından bu yana dünya genelinde kutlanan 11 Aralık Uluslararası Dağ Günü adına kış sezonu için elektrik tüketimi kaynaklı karbon ayak izini sıfırlayacak olan Polat Palandöken Oteli’nde kış sezonu boyunca Polat Enerji'nin yenilenebilir enerji santrallerinden elde edilen karbon kredilerini kullanacak.

 

Yenilenebilir enerji yatırımları ile çevreci ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışan Polat Enerji 11 Aralık Dünya Dağ Günü çerçevesinde Polat Palandöken Oteli'nin kış dönemi boyunca gerçekleşen elektrik tüketimi kaynaklı karbon ayak izini sıfırlayarak, çevre dostu uygulamalara katkı sağlamayı hedefliyor.

 

Çevresel sorumluluklarının bilinciyle hayata geçirdiği uygulamaların yanı sıra sürdürülebilir turizm ve enerji yönetimi konusundaki öncü faaliyetleriyle de dikkat çeken Polat Turizm ve Polat Enerji’nin hayata geçireceği bu uygulamalar yalnızca turizm sektöründe değil, aynı zamanda enerji sektöründe de lider bir uygulama olma özelliğini taşımaktadır.
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Türkiye'nin doğusunda yer alan ve kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri olarak öne çıkan  Erzurum'un simgesi haline gelen Palandöken Dağı'nın eteklerinde yer alan Polat Palandöken Oteli’nin çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyerek enerji tüketimini sürdürülebilir bir şekilde yönetmesi, bölgenin doğal güzelliklerine zarar vermeden turizm faaliyetlerini sürdürme misyonunu da yansıtıyor.

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