Polat Dede: Kaz Dağları, dünyanın dört bir yanından koşucuları ağırlayacak

Doğaseverleri ve koşucuları Kaz Dağları’nın büyüleyici atmosferinde buluşturacak Kar Spor İda Ultra, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Beş farklı parkuruyla 16 ülkeden 1150 koşucuya ev sahipliği yapacak organizasyon, bu yıl da doğayla dayanıklılığı bir araya getirecek. Rossist Event Kurucusu Polat Dede, “Türkiye’nin en büyük patika koşu yarışı organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra, Türkiye’nin birçok bölgesinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları Kuzey Ege’nin incisi Kaz Dağları’nda ağırlamaya hazırlanıyor” dedi.

Antik dönemde “İda Dağı” olarak bilinen Kaz Dağları’nın efsanelerle dolu rotalarında koşulacak yarış, Aeneas Kültür Yolu’nun Milli Park sınırları içindeki özel izinli bölümlerini de kapsıyor. Zeytin hasadı dönemine denk gelen etkinlik, koşuculara yalnızca spor değil; bölgenin kültürel, tarihî ve tarımsal dokusunu da deneyimleme fırsatı sunacak.

5 PARKURDA DAYANIKLIK SINAVI

9’uncusu düzenlenecek Kar Spor İda Ultra’da bu yıl 110K, 66K, 36K, 15K ve 8,5K parkurları koşulacak. Çanakkale’den başlayıp Balıkesir’de sona eren parkurlarıyla iki ili kapsayan tek yarış olma özelliğine sahip Kar Spor İda Ultra, koşuculara Kaz Dağları’nın oksijen dolu patikalarında unutulmaz bir macera yaşatacak.

Rossist Event tarafından Türkiye’nin kış sporlarındaki dev markası Kar Spor isim sponsorluğunda düzenlenen yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Küçükkuyu Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İDA S.A.R (Edremit Arama Kurtarma Derneği), AKUT desteklerinde, Edremit Belediyesi ana sponsorluğunda, Hattuşa Vacation Thermal Club konaklama sponsorluğunda, Züber, Nuh’un Ankara Makarnası, Eker sponsorluğunda, 2AS, Salewa, Edremit Ticaret Odası co-sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı birçok sporcuya ev sahipliği yapmaya hazırlanan yarışın sosyal sorumluluk partneri ise Adım Adım olacak



16 ÜLKEDEN 1150 SPORCU

Kar Spor İda Ultra, bu sene toplamda 16 ülkeden 1150 sporcunun katılımı ile koşulacak. Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra; Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Liberya, Endonezya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Nijerya, Avusturya, Şili, Angola’dan sporcular zorlu ve bir o kadar da keyifli etaplarda kıyasıya mücadele verecek.

“YARIŞ, KAZ DAĞLARI MİLLİ PARKI SINIRLARI İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK”

Rossist Event Kurucusu Polat Dede, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; ‘’28-29-30 Kasım 2025 tarihlerinde 9’uncu kez düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük patika koşu yarışı organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra, Türkiye’nin birçok bölgesinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları Kuzey Ege’nin incisi Kaz Dağları’nda ağırlamaya hazırlanıyor. Çanakkale’den başlayacak yarış Balıkesir’de sona erecek. Çanakkale’nin en önemli turizm lokasyonlarından Yeşilyurt Köyü’nden başlayacak etkinlik Adatepe’nin ardından Balıkesir’e bağlı Narlı, Altınoluk, Dedepınar, Çamlıbel, Beyoba, Zeytinli, Kavurmacılar ve birçok köyden geçerek Edremit’in Güre mahallesinde bulunan Hattuşa Vacation Thermal Club Hotel’de sona erecek.

Türkiye’nin en önemli doğal lokasyonlarından biri olan ve dünyanın en büyük ikinci oksijen merkezi olarak kabul edilen Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içinde gerçekleşecek yarış, aynı zamanda Roma İmparatorluğu’nun kurucusu Aeneas’ın Troya’dan Antandros şehrine yürüyüşünü simgeleyen Aeneas Kültür Yolu rotasından da geçmektedir. Yarışmacılar bu yıl da birçok sürprizle karşılaşacak. Kar Spor İda Ultra, 29 Kasım Cumartesi günü 15K, 36K, 66K ve 110K parkurlarında; 30 Kasım Pazar günü ise 8,5K parkurunda koşulacak. Pazar günü koşulacak kısa parkur, Hattuşa Hotel’in içinden başlayarak Çamlıbel Köyü’ne ulaşacak, burada Tuncel Kurtiz’in mezarının önünden geçerek yeniden başladığı noktada sona erecek.”