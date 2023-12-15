Polat çifti paravanmış! Arkalarından kumar baronları çıktı!

Dilan Polat ve Engin Polat kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya yeni bir MASAK raporu girerken; "Yasadışı bahis" suçundan tutuklanan Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli sıfatıyla dava dosyasına dahil oldu. Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın en yakınlarından birisi olan Veysel Şahin tutuklanınca; Kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen Sibel Balkotan'a kalmıştı. Sibel Balkotan ile Polat Ailesi'nin yolları ise şöyle kesişmişti…

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Yasadışı bahis", "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

"YASADIŞI BAHİS" HÜKÜMLÜLERİ DAVA DOSYASINA ŞÜPHELİ OLARAK EKLENDİ

Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı. Polat ailesi soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında yeni bir MASAK raporu daha soruşturma dosyasına girdi.

Aynı zamanda "Yasadışı bahis" suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli sıfatıyla dava dosyasına eklendi.

NE OLMUŞTU?

ATV Haber, Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat Engin Polat davasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni detaylara ulaşmıştı. Buna göre; Her şey bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde Kıbrıs'ta öldürülmesiyle başlamıştı.

Yasa dışı bahisten büyük paralar kazanan Falyalı, servetini aklamak için yurt dışında oteller yaptırmıştı. Ancak o öldükten sonra en yakınındakiler parayı Türkiye'ye getirmek için planlar yaptı.

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VEYSEL ŞAHİN TUTUKLANMIŞTI

Fakat Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklandı. Bunun üzerine kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen Sibel Balkotan'a kaldı.

Sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan, işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı.

Daha sonra da kara parayı Türkiye'de aklamak için güzellik merkezlerini gözüne kestirip Dilan ve Engin Polat çifti ile tanıştı. Sonrasında kendisine bir Instagram hesabı açtı.

İlk takip ettiği kişi ise Dilan Polat'tı. Bu şekilde çete lideriyle yolları kesişen Polat çifti, iddialara göre Balkotan'la birlikte çalışmaya başladı.

İddiaya göre; Dilan Polat'ın en iyi müşterisi de Balkotan'dı. Yasa dışı sanal bahis lideri, güzellik merkezindeki para akşını görünce kayınvalidesine Gebze'de bir güzellik merkezi açtı. O merkezde Dilan Polat'ın ürünleri satıldı.

Yine iddialara göre sanal bahis kraliçesi, elde ettiği paraları kuryelerden topladı. Onları hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiraladı. Kiraladığı araç firmasıysa yine iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti.

Balkotan'ın birden fazla hukuk bürosu olduğu da yine iddialar arasındaydı. Nedeniyse kirli parayı orada toplamasıydı. Çünkü hukuk büroları, savcılık talimatı olmadan polis tarafından aranamıyordu. Balkotan iddiaya göre; bir hukuk bürosuna da 800 bin dolar vererek ortaklık istedi, ama karşı taraf bunu reddetti.

Balkotan'ın zirve günleri 2021 yılında sona erdi. Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı.

Ancak bir şekilde tahliye oldu ve yurt dışı yasağı kaldırıldı. O da Batum'a kaçtı.

Batum'a kaçmasıyla da Polat çifti onun kontrolünden çıktı. Lüks hayatlarıyla herkes onları tanıdı ve cezaevine kadar uzanan süreç başlamış oldu...