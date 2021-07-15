Polanya’dan dikkat çeken AB çıkışı: Bu açıklama birliği dağıtır!

Avrupa Birliği'nde son dönemde hukuki tartışmaların arttığı gözlemleniyor.

Son olarak Polonya Anayasa Mahkemesi AB yasalarının Polonya yasalarından üstün olamayacağı kararını verdi.

AB prensip olarak, AB'nin merkezi genel yasalarının üye ülkelerin yerel yasalarından üstün olacağını benimsiyor.

Polonya bu kararı ulusal egemenliği ile açıklarken AB tarafından yapılan açıklamada üye devletlerin üyeliğin kurallarına aykırı, hukuk yoluyla da olsa tek taraflı kararlar alamayacağını belirtildi. 2004'te AB'ye üye olan Polonya'nın AB'de birlik yasalarının yerel yasalardan üstün olacağı kuralını bilerek ve kabul ederek AB'ye giriş yaptığı hatırlatıldı. AB ülkelerinin yerel yasalarını genel yasaların üzerine çıkartması durumunda birliğin dağılma tehlikesinde bulunduğu uyarısında bulunuldu.

Polonya'nın bu kararın almasında AB'nin üyelerine eşcinsel evlilikleri tanıması baskısı yapmasının etkili olduğu tahmin ediliyor. AB üyesi olmamasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanıyan Rusya'yı, bu mahkeme eşcinsel evlilikleri meşrulaştırmadığı için insan haklarını ihlalden cezaya çarptırmıştı.

Bu kararın muhafazakar bir ülke olan ve eşcinsel evlilikleri tanımaya karşı olduğunu açıklayan Polonya'yı endişeye sevk ettiği belirtiliyor.

Hukuki tartışmaların devlet egemenliği bağlamında işlenmesinin AB'yi dağılma sürecine sokabileceği tahmin ediliyor.