PM’den istifa eden Özel tayfası baltayı yine taşa vurdu! Avukat Yiğit Acar tane tane anlattı!

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) resmen düşmüş olduğunu savunarak, “Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar” iddiasında bulundu. Ancak kazın ayağı hiç de öyle değil.

“PM VEYA YDK BİR KİŞİ KALSA DAHİ SAYIN KILIÇDAROĞLU VE YÖNETİMİ GÖREVİNE DEVAM EDER”

Avukat Yiğit Acar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; “PM’nin 40 kişinin altına düşmesi sebebiyle tüzük gereğince kurultaya gidilmesi maddesi şuan uygulanamaz. Tedbir sürdükçe, PM veya YDK bir kişi kalsa dahi Sayın Kılıçdaroğlu ve yönetimi görevine devam eder. Kalan üyelerle PM ve YDK görevine devam edecektir. Ayrıca zaten 57 Parti Meclisi üyesinden 4’ü dün itibari ile haklarında uygulanan kesin çıkarma tedbiriyle disipline sevk edildikleri için görevlerinden düşmüşlerdi. 4 üyenin istifası bu yüzden hukuki sonuç doğurmaz. Kalan 53 üyeden 24’nün istifa etmesi söz konusudur şuan” diyerek, Özel’cilerin yine baltayı taşa vurduklarını ortaya koydu.