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Plazaya uyuşturucu operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

Batman'da jandarma ekipleri tarafından aralarında bir plazanın da bulunduğu bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

11 Kasım 2018 Pazar 14:58
Plazaya uyuşturucu operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, aldıkları ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşiltepe ve Huzur Mahallesi'nde tespit ettikleri adresler ile kent merkezinde bulunan bir plazaya eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında tabanca, ruhsatsız otomatik tüfek, tabanca fişeği ve 250 gram eroin ile uyuşturucuda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bir kişi serbest bırakıldı

Operasyon kapsamında H.T., İ.T., A.T., F.A. ve 18 yaşından küçük olduğu belirlenen M.İ. gözaltına alındı. H.T. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin sorgulanmasına devam ediliyor.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 14:58
  1. Batman İl Jandarma Komutanlığı
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. ruhsatsız otomatik tüfek

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