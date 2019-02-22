Play-Off yolunda zorlu mücadele Süper Amatör Küme B grubunda 38 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Yunusemre Belediyespor, 16.

Süper Amatör Küme B grubunda 38 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Yunusemre Belediyespor, 16. haftada Donatımspor ile Karaali’de karşılaşacak.

Süper Amatör Küme B grubunda BAL Play-Off yarışı veren 38 puanla ikinci sırada yer alan Yunusemre Belediyespor, Donatımspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele, 23 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da Karaali Spor Tesislerinde oynanacak. Yunusemre Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada zorlu mücadelede tüm taraftarların takıma destek olmaları için karşılaşmaya davet edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.