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Play-Off yolunda zorlu mücadele

Süper Amatör Küme B grubunda 38 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Yunusemre Belediyespor, 16.

22 Şubat 2019 Cuma 11:02
Play-Off yolunda zorlu mücadele

Süper Amatör Küme B grubunda 38 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Yunusemre Belediyespor, 16. haftada Donatımspor ile Karaali’de karşılaşacak.


Süper Amatör Küme B grubunda BAL Play-Off yarışı veren 38 puanla ikinci sırada yer alan Yunusemre Belediyespor, Donatımspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele, 23 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da Karaali Spor Tesislerinde oynanacak. Yunusemre Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada zorlu mücadelede tüm taraftarların takıma destek olmaları için karşılaşmaya davet edildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:02
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