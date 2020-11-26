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Spor Platini'den Maradona açıklaması: Giden bizim geçmişimiz
Spor

Platini'den Maradona açıklaması: Giden bizim geçmişimiz

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatına ilişkin açıklama yapan Eski UEFA Başkanı Michel Platini, "Çok üzgünüm. Giden bizim geçmişimiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 01:09:00 -
Platini'den Maradona açıklaması: Giden bizim geçmişimiz

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, Fransız RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Maradona'yı 17 yaşında tanıdığını ve ilk maçlarını 1979'da oynaklarını söyledi.

Bu tarihten bu yana Maradona'yı her zaman takip ettiğini ifade eden Platini, "Ona hayranlık duyuyordum ama rekabet de vardı. Her ikimiz de zirvede olamazdık. Çok üzgünüm. Giden bizim geçmişimiz." ifadelerini kullandı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) de resmi Twitter hesabından, "Huzur içinde yat Diego Maradona." mesajını paylaştı.

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