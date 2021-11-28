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Yerel Plastik sandı, gerçek çıktı
Yerel

Plastik sandı, gerçek çıktı

Malatya'da bir evin bahçesinde semender çıktı. Semenderi plastik oyuncak sanan Hasan Adak, gerçek olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 15:34:00 -
Plastik sandı, gerçek çıktı

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi’nde yaşayan Hasan Adak isimli vatandaş yağmur sonrasında Alikanlar Sokak içerisinde bulunan evlerinin bahçesinde sarı benekli Anadolu semenderi gördü.

Plastik oyuncak sandığı sürüngenin daha sonra canlı olduğunu anlayan Adak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İnternette araştırdığında sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrenen Adak, nesli tehdit altında olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyledi.

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