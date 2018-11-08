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Plastik mikrodalgada büyük risk

Mikrodalga kullanırken dikkat etmeniz gerekenleri derledik...

08 Kasım 2018 Perşembe 21:20
Plastik mikrodalgada büyük risk


● Mikrodalga fırınlarına plastik tabak ve kutuları koymayınız.

● Plastik tabak örtülerini mikrodalga fırınına koymayınız.

● Dioxin isimli kimyasal madde kansere sebep olur, özellikle göğüs kanseri.

● Dioxin maddesi vücudumuzdaki hücreler için bir zehirdir.

● Plastik şişeleri içinde su varken dondurmayınız. Bu durum plastik içindeki Dioxin’i açığa çıkarmaktadır.

● Yiyeceklerimizi mikrodalgada plastik kutular içinde ısıtmamamız gerekir.

● Bu özellikle içinde yağ olan yiyecekler için daha önemlidir.

● Yağ, yüksek sıcaklık ve plastiklerin bir araya geldiklerinde Dioxin açığa çıkartır ve bu vücudumuzdaki hücrelere geçer.

● Mikrodalgalarda plastikler yerine Cam, Pyrex, CorningWare ya da seramikden yapılmış kapların kullanılmalı

● Mikrodalga için hazır üretilmiş çabuk ısıtılabilen yiyecek paketlerini başka bir kaba aktararak ısıtınız.

Kâğıt çok kötü bir malzeme değil ama içinde ne olabileceğini hiçbir zaman bilemeyiz. Pyrex, ISIcam, CorningWare gibi kapları kullanmak çok daha güvenlidir.

● Bazı zincir fast food restoranları yakın geçmişte plastik kutulardan kağıda geçtiler. Bunun en büyük sebebi dioxin problemidir.

● Ayrıca, streç ismi altında satılan tabak ve kutuların üzerine örttüğümüz ince plastik film de mikrodalga fırınına girdiğinde diğer plastikler kadar tehlikelidir.

● Mikrodalgada yiyecek ışınlanırken yüksek sıcaklıklar ince plastiği eritebilir ve erimiş plastik yiyeceğinize karışabilir.

● Mikrodalga kullanırken yiyecek kaplarınızı plastik yerine kağıt havlu ile örtmeniz daha iyidir..

● Plastik su şişelerini buzluğa da koymayınız!…

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 21:20
  1. mikrodalga
  2. mikrodalga zararlı mı

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