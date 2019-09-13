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Plastik kirliliğine karşı yola çıkan Blue Panda İstanbul’da

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF)Blue Panda yelkenlisi Akdeniz’deki plastik kirliliğine dikkat çekmek için İstanbul’a geldi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:08
Plastik kirliliğine karşı yola çıkan Blue Panda İstanbul’da

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF)Blue Panda yelkenlisi Akdeniz’deki plastik kirliliğine dikkat çekmek için İstanbul’a geldi.


Daha sağlıklı bir Akdeniz için yelken açan Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) Blue Panda yelkenlisi Fransa’dan başladığı yolculuk sonrası İstanbul’a ulaştı. Kuruçeşme açıklarına gelen tekne Akdeniz’deki plastik kirliliğine dikkat çekiyor. Plastik kirliliğinin büyük bir sorun olduğunu ifade eden WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli Blue Panda’nın gerçekleştireceği etkinlikler hakkında bilgi verdi. Pasinli, Akdeniz’in plastik kirliliğinden arındırılması noktasında herkese görev düştüğünü belirtti. Blue Panda 13-28 Eylül tarihlerinde İstanbul’da; 4 Ekim’de İzmir’de ve 10 Ekim’de Kaş’ta olacak. Seyahatinin en uzun bölümünü Türkiye’ye ayıran yelkenlinin programında sanattan, spora ve farklı bilinçlendirme çalışmalarına pek çok etkinlik yer alıyor.


“Blue Panda’nın amacı Akdeniz’deki plastik kirliliğine dikkat çekmek”


Plastik kirliliğinin büyük bir sorun olduğunu ifade eden WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Blue Panda’nın Türkiye etkinlikleri ile ilgili olarak, “Fransa’ya, İtalya’ya Yuannistan’a gitti, Marsilya’da belediye seviyesinde bazı taahhütler aldı. Bugün itibariyle de İstanbul’da buradan İzmir’e ve Kaş’a doğru devamedecek. Toplam 1 ay Türkiye’de. Blue Panda’nın amacı Akdeniz’deki plastik kirliliğine dikkat çekmek. 8 milyon ton plastik denizlerimizde birikti. Çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Bunun için belediye ve bakanlık seviyesinde bazı taahhütlerimiz var. Bunlar şimdilik sürpriz. Halka dönük sanat aktivitelerimiz var.Tekneye gelip gezebilecek insanlar, küçük bir sergimiz var. Bu plastik hareketi de zaten aslında Sıfır Atık hareketinin bir destekçisi, burada çok ciddi bir alt yapı çalışması da gerekiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:08
  1. sanat
  2. doğa
  3. sergi

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