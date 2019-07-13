0553 313 94 23

Plastik cerrahlar Van’da buluştu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Doğu Anadolu Bölge Toplantısını Van’da gerçekleştirdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:10
Plastik cerrahlar Van’da buluştu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Doğu Anadolu Bölge Toplantısını Van’da gerçekleştirdi.


TPRECD tarafından 3 gün sürecek program kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen plastik cerrahlar, dünyada en sık yapılan estetik cerrahi ameliyatı olan meme estetiği konusunu masaya yatırdı. Toplantıda meme estetiği ameliyatının gelişimi,yeni teknikler ve sorunlar konuşuldu. Van YYÜ Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinin konferans salonunda plastik cerrahların alanlarıyla ilgili tespitlerde bulunduğu toplantı sonrası, TPRECD yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan TPRECD Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, Türkiye’nin sadece Ortadoğu ve Balkanlarda değil, Avrupa ve Amerika ölçeğinde de en çok estetik cerrahi ameliyatın gerçekleştiği ülkelerden biri olarak en parlak dönemini yaşadığını belirtti. Türkiye’deki plastik cerrahların kendisini uluslararası düzeyde kanıtladığını ifade eden TPRECD Başkanı Prof. Dr. Ayhan, “Bu tarz toplantılarda samimi bir ortam yakalayarak konunun detaylarını iyice paylaşma şansı buluyoruz. Genç uzman ve asistanlarla profesörlerin bir araya gelip kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Plastik cerrahi Türkiye’de çok gelişmiş bir noktadadır. Türkiye’deki plastik cerrahların büyük bir kısmı kendisini uluslararası düzeyde kanıtlamıştır. Gerek bilimsel araştırmalarla, gerek klinik uygulamalarla dünyada önemli yere sahip bir noktadayız” dedi.



“Amacımız Van’ı sağlık turizmi haline getirmek”


İran ve Irak gibi ülkelerden hasta kabulü yapan Van ilini sağlık turizmi konusunda gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarına dikkat çeken


Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bu sağlık turizmi konusunda da önem arz ediyor. Bu konuda özellikle Avrupa’da, Ortadoğu ülkeleri, İran, Azerbaycan gibi ülkelerden çok ciddi hasta akışı sağlıyor. Türkiye bugün estetik ameliyatı ve saç ekimi konusunda oldukça iyi noktadadır.Bu konuda Van ise çok önemlidir. Özellikle İran ve Irak gibi ülkelerden oldukça alabilen bir konumdadır. Amacımız Van’ı da bir sağlık turizmi haline getirmektir.”


Van toplantısının organizasyonunu yapan ve TPRECD Bilimsel İşler Sorumlusu Prof. Dr. Şükrü Yazar ise, Van ilinin estetik ameliyatlara talebin üst seviyede olan İran’a yakınlığı, turistik-tarihi değerleri, gelişmiş köklü üniversitesi dolayısıyla İran ve Ortadoğu’dan gelen talebin bir kısmını karşılayabileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Yazar, “Van’da böyle bir toplantı düzenlemek bizler için çok değerli ve önemliydi. Memleketimde böyle bir toplantı düzenlemekte ayrıca benim açımdan çok mutluluk vericiydi. İki yıllık bir süre için İstanbul ve Ankara gibi şehirlerin dışında Anadolu’da da toplantılar düzenlemeyi amaçladık. Anadolu’da plastik cerrahinin eğitimini vermek, oradaki meslektaşlarımızla kaynaşma ve sorunlarını yerinde görmek, bu çerçevede de çözümler üretmek amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz” diye konuştu.


TPRECD Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Van YYÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canser Yılmaz Demir de, estetik ve rekonstrüktif ameliyatlarını çok yoğun bir şekilde yaptıklarını belirterek, “Şu an itibariyle İran ve Irak’tan da hastalarımız bize müracaat edip hizmet alabiliyorlar. Bu anlamda üniversitemiz yönetimine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:10
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etiyopya 200 milyon fidan dikerek dünya rekoru kıracak
    1. Etiyopya 200 milyon fidan dikerek..
    2. Vali Memiş, “Önceliğimiz istihdam”
    3. XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü..
    4. ODTÜ'yü savunanlar Muğla'ya sessiz!..
    5. Başkan Gürün’den 15 Temmuz mesajı
    6. Dünyayı sarsan kriz büyüyor! 4..
    7. Antalya'da beş yıldızlı otelde yangın
    8. Otomobil, otobüs durağına daldı!..
    9. 3 bin 674 kilometre uzaklıktan şifayı..
    10. "Ekiplerin sayesinde ölümün kıyısından..
    11. Teklif Meclis'e sunuldu! Vatandaşa..
    12. 25 metrelik uçuruma yuvarlanan..
    13. Muş'ta arazi kavgası: 5 yaralı
    14. Uyuşturucu tacirlerine farklı..
    15. 15 Temmuz treni ilk seferi için yola..
    16. Adana merkezli FETÖ operasyonunda..
    17. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    18. Bakan Soylu, Arap dünyasından..
    19. Recai Kutan'dan Mehmed Şevket Eygi..
    20. Çocuklar bu kursta sadece sanatı değil..
    21. "Nohut alerji yapar mı?" demeyin!..
    22. Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa..
    23. Plastik cerrahlar Van’da buluştu
    24. Kars’ta polis memuru için mevlid..
    25. Adana merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY..
    26. "Arda dönsün mü" anketlerinde sonuçlar..
    27. S-400 alımına karşı çıkan CHP ve..
    28. İşte terör örgütü PKK'nın gerçek yüzü
    29. Emekli uzman çavuş kazada hayatını..
    30. Bakan Kurum Ayder Yaylası’ndaki..
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum