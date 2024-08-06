Plastik buz kalıpları hiç masum değil!

Hafif, ucuz ve kullanışlı olmasından sebep plastik dünyanın başındaki en büyük ve çözümü gittikçe zorlaşan tehlikeli konulardan biri. Bu plastikler uzun süre yok olmamak üzere yeryüzünde biriktikçe birikiyor. Sorunu biliyoruz da peki ya çözümü nedir? Bu plastiklerden nasıl kurtulabiliriz?

Plastik uzun ömürlü oluşu bir yana dayanıklı olduğu için de yaygın olarak tercih ediliyor. Ancak tam da bu sebepten dolayı son derece tehlikeli. Çünkü plastik yok olmuyor ve çözümü mümkün olmayan dev gibi bir sorun olma yolunda ilerliyor. Üretilen milyonlarca ton plastik görünür bir şekilde olduğu gibi küçücük mikro plastikler şeklinde de denizlerde ve okyanuslarda deniz canlılarının hayatını büyük bir riske atıyor.

Plastik o kadar hayatın içindeki ki, onsuz bir yaşamı tasarlamak gerçekten imkânsız gibi. Bebeklerin biberonları, şampuan şişeleri, oyuncaklar, mutfakta kullandığımız plastik gereçler, çöp torbaları ve niceleri… Bunlar işin görünen kısmı bir de plastik içeren ürünler var ki bunları araştırmadan tespit etmek çok zor. Bu nedenle bir şey satın alırken içinde plastik olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Plastik şişe sulardan vazgeçin öncelikle; cam şişeler veya matara kullanabilirsiniz günlük hayatta. Plastik damacana yerine cam damacana tercih edebilirsiniz.

Bezden yapılmış alışveriş-pazar çantaları plastik poşetler yerine hayat kurtarıcı olacaktır. Derin dondurucuda, buzdolabında veya mutfak raflarında yiyecek depolamak için tercihiniz cam kaplar olmalı.

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Buzdolabı poşeti-streç filmler kullanım kolaylığı sağlamalarına rağmen doğa için büyük tehlike. Pamuklu kumaş veya balmumumdan yapılmış torbalar mutfakla dost ürünlerdir.

Güzellik malzemelerinin bazen plastik içerebildiğini biliyor muydunuz? İçinde ‘polyethylene’ olan ürünlerden uzak durun. Doğal ürünleri tercih edin.

Plastik kamış yerine ahşap veya metal kamışları kullanabilirsiniz.

Plastik şişe içindeki sıvı sabun yerine mis gibi kalıp sabun doğru bir tercih olacaktır.

MİKROPLASTİKLER HER YERDE AMA EN ÇOK DA EVLERDE KURTULMAK İÇİN NE YAPMALI?

Hayatımızın her köşesinde var olan mikroplastikler, sağlığımıza yavaşça zarar verip çözümü olmayan hastalıkları beraberinde getiriyor. Kalp krizi başta olmak üzere doğurganlık sorunları ve sperm sayısında azalmalar ilk göze çarpanlar.

Mikroplastiklerden kaçınmak için 5 etkili yöntemle hem sağlığınıza hem de dünyaya büyük bir katkı sunabilirsiniz.

1- POŞET ÇAYLARDAN VAZGEÇİN

Çay poşetleri sürdürülebilir olmayan polipropilen pastikten yapılıyor. Biyolojik olarak parçalanmadıkları için mikprolastik kirliliğine katkıları büyük.

2023 yılında Dow Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırma, çay demlemek için kullanılan sıcak suyun bu poşetlerden milyonlarca mikroplastiği serbest bırakabileceğine dair endişeleri dile getirmiş ve tek bir fincan çayın çay poşeti nedeniyle 3,1 milyara kadar nanoplastik içerebileceğini dile getirmiştir.

Çay poşetleri ayrıca flor bileşikleri, arsenik, radyum tuzları, alüminyum, bakır, kurşun, cıva, kadmiyum, baryum ve nitratlar gibi başka zararlı maddeler de içerebilir.

2- KAĞIT BARDAKLARI HAYATINIZDAN ÇIKARIN

Çevre dostu olması beklenen bu bardaklar aslında plastik kirliğine en büyük katkıyı yapan malzemelerin başında geliyor. Bardakların sıvı sızıntısını önlemek için içlerinde bulunan dolgu macunu tabakası plastik türevi bir malzeme. Ve geri dönüşüm sırasında bu plastiğin kağıttan ayrılması imkansız.

Ayrıca sıcak içecekler için kağıt bardak kullanmak, florür, klorür, sülfat ve nitrat gibi çeşitli kimyasalların içeceğe bulaşmasına neden oluyor.

3- PLASTİK BUZ KALIPLARI HİÇ MASUM DEĞİL

Şişe sularda mikroplastik bulunduğu gibi buz kalıplarında ve buzlarda da yoğun olarak bulunması mümkün. Donmuş bir plastiğin ısınan bir plastik gibi aynı şekilde davranarak donan gıdaya ve sıvıya mikroplastiklerin geçişi mümkün.

4- MİKRODALGA FIRINLARDA KULLANDIĞINIZ KAPLARA DİKKAT

“Mikrodalga fırında kullanabilirsiniz” şeklinde bir ibarenin bulunduğu plastik türevi kapları kesinlikle fırın içinde ısıtma yapmak için kullanmayın. Yapılan bir araştırmada ‘mikrodalga fırında güvenli’ ibareli plastik kap içinde ısıtılan beben mamalarında santimetrekare başına 4 milyon mikroplastik tespit edilmiş.

5- PLASTİK DOĞRAMA TAHTALARINI MUTFAĞINIZA SOKMAYIN

Sadece doğrama tahtaları insanları her yıl 79,4 milyon mikroplastiğe yani bir tür plastik polimere maruz bırakıyor. Cam kesme tahtaları kullanımı kolay ve hızlıca temizlenen kesme tahtalarının başında geliyor. Doğal ahşap tahtalar da usulüne uygun olarak kullanılıp temizlenirse mutfakta yer alabilir.