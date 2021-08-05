  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 460 Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD'den, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye "diplomasiye ve nükleer müzakerelere dönme" çağrısı
Yiğidolar, Batum'u devirdi
Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı
Ekonomi Plastik atıklar ham madde oluyor
Ekonomi

Plastik atıklar ham madde oluyor

Bursa’da bir geri dönüşüm firması, kurduğu son teknoloji otomasyon sistemiyle saatte 5 ton plastik atığı ham maddeye dönüştürüp tekrar ekonomiye kazandırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 21:51:00 -
Plastik atıklar ham madde oluyor

Kestel ilçesindeki tesiste, pet ve yüksek yoğunluklu polietilen atıkları, ön ayıklama, ayrıştırma ve plastik kırma üniteleri, yüzdürme, sıcak ve soğuk yıkamanın ardından durulama ve kurutma işlemlerinden geçiriliyor.

Atık su da yeniden kullanılıyor

İşlemlerin ardından flake (pul) ve granül şeklinde iki çeşit ham madde elde ediliyor. Laboratuvarda analizleri gerçekleştirilen ham maddeler, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerde plastik endüstrilerinde kullanılıyor. Çevreci bir kimlik ve sıfır atık prensibiyle çalışılan tesiste, yıkama işlemleri sırasında kullanılan su da tesisteki atık su arıtma ünitesinde çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getiriliyor.

Farklı kullanım alanı var

Burkasan Genel Müdürü Birhan Denktaş, profesyonel bir atık yönetimi şirketi olarak hizmet verdiklerini söyledi. Geri dönüştürülmüş ham maddeye ciddi talep olduğunu belirten Denktaş, şöyle konuştu: “Pet ve yüksek yoğunluklu polietilen plastiklerin geri kazanımını gerçekleştirerek, ana sanayide orijinal malzemeye ikame olarak kullanılabilecek bir ham madde üretimi gerçekleştiriyoruz. Pet malzemenin birçok farklı kullanım alanı var. Bunlardan en önde geleni, tekstil sektörü. Pet şişeler, polyester üretiminde kullanılıyor. Ürettiğimiz pet flekler, tekstil işletmelerinde elyaf veya ipliğe dönüştürülerek, kıyafetlerin birçoğunda geri dönüştürülmüş ham madde olarak değerlendiriliyor. Ambalaj sektöründe de pet kullanımı yaygın. Yüksek yoğunluklu polietilenler de geri kazanımdan sonra genellikle deterjan, şampuan gibi ürünlerin ambalajında kullanılıyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay