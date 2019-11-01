Plastik atık ithalatıyla 770 milyon dolar ihracat yaptık

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, geçen yıl 116 milyon dolar hurda ithalatıyla 770 milyon dolar ihracat geliri sağladıklarını belirtti. “İthal ettiğimiz hurda, plastik hammaddeye ve mamule dönüştürülerek bir birimlik döviz çıkışı karşılığında 7 birimlik döviz girişi sağlandı” diyen Gülsün, şöyle konuştu: “İthalat kaynaklı üretim sayesinde, 654 milyon dolar cari fazla verildi. Yurt içinde dönüştürdüğü hurdayı da dahil edersek yaklaşık bir milyar dolarlık plastik hammadde ithalatının önüne geçildi.”