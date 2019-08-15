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Planları deşifre oldu! Van'da PKK'ya operasyon

Van’da, yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK şüphelilerine operasyon yapıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:56
Planları deşifre oldu! Van'da PKK'ya operasyon

Van'da, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine taş, molotof, EYP ve havai fişek ile saldırıda bulunmak için hazırlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskın

Eş zamanlı operasyonlara 8 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde; Alman marka makaralı tabanca, 4 şarjör, 6 fişek, 20 kurusıkı fişeği, tek kutu 16'lı havai fişek, dijital materyal, 38 molotof kokteyli ve amonyum nitrat ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:56
  1. Van
  2. PKK
  3. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
  4. PKK/KCK

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