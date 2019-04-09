Plaj futbolunda milli kadro açıklandı



İSTANBUL (AA) - Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 15-22 Nisan tarihlerinde Rusya'da katılacağı Inter Cup hazırlık turnuvası müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 11 Nisan Perşembe günü Kavacık Limak Eurasia Luxury Otel'de toplanacak. Teknik direktörlüğünü Emrah Aykurt'un yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Mehmet Aşlamacı, İsmail Turhan, Semih Türkmen, Yasin Bağcı, Seyit Ahmet Süer, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Burak Durmaz, Sinan Üzen, Volkan Yeşilırmak, Barış Terzioğlu (Erciş Belediyespor), Erkan Anzaflıoğlu, Erkan Akbal (Seferihisar), Oğuzhan Karaca, Recep Demir, Efe Lorenzo Deniz, Ömer Behiç Benlidayı (Manavgat Belediyesi), Ferhat Gülbağ (Tepecikspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.