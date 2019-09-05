Plaj Futbolu: Avrupa A Ligi Süper Finalleri - Portekiz: 9 - Türkiye: 5



İSTANBUL (AA) - Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'ndeki ilk maçında Portekiz'e 9-5 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Portekiz'de düzenlenen finallerdeki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Portekiz'e 9-5 yenilerek finallere mağlubiyetle başladı. Milli takımın gollerini Semih Türkmen, Barış Terzioğlu, Volkan Yeşilırmak ve Cem Keskin (2) kaydetti. Türkiye, finallerdeki ikinci müsabakasında yarın İtalya'nın karşısına çıkacak.

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