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Gündem PKK/YPG ve FETÖ kol kola girdi
Gündem

PKK/YPG ve FETÖ kol kola girdi

NATO üyeliği nedeniyle Türkiye'ye yakınlaşmaya çalışan İsveç'te yine terör seviciler sokaklara çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 00:14:00 -
PKK/YPG ve FETÖ kol kola girdi

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG ve terör örgütü FETÖ yandaşları bir araya gelerek Türkiye aleyhinde gösteri yaptı.

İsveç parlamentosu önünde toplanan terör yandaşları NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin İsveç'ten istediği terör şüphelilerinin iade edilmemesini istedi.

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi Türkiye düşmanı gazeteci Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in organize ettiği gösteriye İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'te destek verdi.

Öte yandan İsveç'in Göteborg kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.

Göteborg çarşı merkezinde toplanan terör yandaşları PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıdı.

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