PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar
Terör örgütü PKK/YPG’yi protesto etmek amacıyla, Suriye'nin başkenti Şam'da, Halep'in Münbiç ilçesinde ve Tel Abyad'da yüzlerce kişi bir araya geldi.
Şam'daki protestolarda göstericiler, "SDG'nin hapishaneleri, özgürlüğü hak eden onurlu insanlarla dolu", "SDG yenilecek ve geri çekilecek", "Halk, Cezire'nin özgürleştirilmesini istiyor", "Allah'a söz verdik; Cezire özgürleşmeden meydanları terk etmeyeceğiz", "SDG ve devrik Esed rejimi, captagon ticaretinin baş aktörleridir" ve "Cezire'nin özgür insanları geri dönecek, PKK'ya karşı kararlılıkla ilerleyecek" yazılı pankartlar taşıdı.
Örgütün işgal ettiği Halep kırsalında, Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde de örgütün ihlalleri, sivilleri zorla yerinden etmeleri, hapishanelerinde tuttuğu siviller nedeniyle protestolar yapıldı.
Protestocular, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çağrı yaparak ülkenin doğusunun terör örgütünden temizlenmesini istedi. Örgütün haksız tutuklamaları, zorunlu askerlik uygulamasını ve yolsuzlukları sonlandırmasını isteyen göstericiler, Suriye hükümetinden bölgeyi terörden arındırmasını talep etti.
