  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

11 ilde bungalov dolandırıcılığı operasyonu: Çok Sayıda gözaltı var! Hesaplarda 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

AK Parti’li başkandan Mansur Yavaş’a olay gönderme: Bazıları yapay zekaya sorarken biz 60 km yeni yolla trafiği rahatlattık!

TÜİK’E Avrupa’da ödül üstüne ödül: CHP’lilerin itibarsızlaştırma algısı ellerinde patladı

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e hoş görünme çabası! İkinci tuvalet terliği vakası

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi
Gündem PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar
Gündem

PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Terör örgütü PKK/YPG’yi protesto etmek amacıyla, Suriye'nin başkenti Şam'da, Halep'in Münbiç ilçesinde ve Tel Abyad'da yüzlerce kişi bir araya geldi.

Şam'daki protestolarda göstericiler, "SDG'nin hapishaneleri, özgürlüğü hak eden onurlu insanlarla dolu", "SDG yenilecek ve geri çekilecek", "Halk, Cezire'nin özgürleştirilmesini istiyor", "Allah'a söz verdik; Cezire özgürleşmeden meydanları terk etmeyeceğiz", "SDG ve devrik Esed rejimi, captagon ticaretinin baş aktörleridir" ve "Cezire'nin özgür insanları geri dönecek, PKK'ya karşı kararlılıkla ilerleyecek" yazılı pankartlar taşıdı.

Örgütün işgal ettiği Halep kırsalında, Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde de örgütün ihlalleri, sivilleri zorla yerinden etmeleri, hapishanelerinde tuttuğu siviller nedeniyle protestolar yapıldı.

Protestocular, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çağrı yaparak ülkenin doğusunun terör örgütünden temizlenmesini istedi. Örgütün haksız tutuklamaları, zorunlu askerlik uygulamasını ve yolsuzlukları sonlandırmasını isteyen göstericiler, Suriye hükümetinden bölgeyi terörden arındırmasını talep etti.

Suriye’de kritik eşik! Fidan’dan Beyaz Saray temasları sonrası flaş açıklama: "Erdoğan’ın selamını ilettim"
Suriye’de kritik eşik! Fidan’dan Beyaz Saray temasları sonrası flaş açıklama: “Erdoğan’ın selamını ilettim”

Dünya

Suriye’de kritik eşik! Fidan’dan Beyaz Saray temasları sonrası flaş açıklama: “Erdoğan’ın selamını ilettim”

Suriye, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona dahil oldu
Suriye, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona dahil oldu

Dünya

Suriye, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona dahil oldu

Murat Alan’dan tokat gibi cevap: Suriye askerlerini İsrail mi eğitsin?
Murat Alan’dan tokat gibi cevap: Suriye askerlerini İsrail mi eğitsin?

Gündem

Murat Alan’dan tokat gibi cevap: Suriye askerlerini İsrail mi eğitsin?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Gündem

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
Sel bastı, müşteri taştı: Restoran ziyaretçi akınına uğradı
Dünya

Sel bastı, müşteri taştı: Restoran ziyaretçi akınına uğradı

Sel sularının bastığı restoran, diz boyu suyun içinde balıklarla yemek deneyimi sunarak sosyal medyada fenomen haline geldi. Ülke genelinde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23