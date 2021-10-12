PKK'ya sövdü HDP hedef gösterdi! Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya linç Nihal Yalçın'a destek

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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde konuşmasını siyasi provokasyona çeviren Nihal Yalçın’ın eline ödülünü sıkıştıran Tamer Karadağlı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın hedefi oldu.

Ödül alırken siyasi provokasyon yaptı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi kadın oyuncu" seçilen Nihal Yalçın, ödülünü almak için çıktığı sahnede Türkiye'nin çekildiği ‘İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunarak, olayı siyasi provokasyona çevirdi.

Bunun üzerine Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın’a ödülünü vererek konuşmasını uzatmaması imasında bulundu. Karadağlı’nın siyasi provokasyonu engellemek için yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Tamer Karadağlı'ya linç girişimi

HDP ve CHP başta olmak üzere terör sevicilerden Nihal Yalçın’a destek gelirken, Tamer Karadağlı’ya linç girişimi yapıldı.

Pervin Buldan'dan Yalçın'a destek

‘Abdullah Öcalan’ın heykelini dikeceğiz’ diyen Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyen Nihal Yalçın’a bir destek de HDP Eş Genel Başkanı Buldan’dan geldi.

Sosyal medyada kendisine yapılan linç girişimiyle ilgili konuşan Karadağlı, katıldığı televizyon programında, Buldan'ın da Yalçın'a destek verdiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Organize bir şekilde linç girişimi var. Ben Nihal Yalçın'ı sadece oyuncu kimliğiyle değerlendiriyorum. Benim sevdiğim bir oyuncu. 'Kadınların konuşması bastırılıyor' denildiğinde olayın içeriğine bakmaya başladım. Yalçın'ın paylaşımlarına bakmaya başladım. 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' falan demiş. Demirtaş 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi hanımefendi bunu mu savunuyor? Pelvin Buldan falan da ona sahip çıkıyor. Türk ordusuna silah doğrultan, ateş eden, polisini, öğretmenini öldüren terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcalan'ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetliyor musunuz?' diye."

Karadağlı'nın festivaldeki davranışını çarpıttı

Karadağlı’nın terör örgütü PKK ve 'bebek katili' Abdullah Öcalan'a dair yaptığı açıklamalarından rahatsız olan Buldan, partisinin grup toplantısında oyuncuyu hedef aldı. Siyasi provokasyonu engellemek isteyen Karadağlı'nın davranışını çarpıtarak 'kadın hakları' çığırtkanlığı yapan Buldan şu ifadeleri kullandı:

"Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan sevgili Nihal Yalçın'ı da kadınlar adına tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere ödül töreninde haddini aşan erkek zat, bulanık bir zihin Yalçın'a saygısızlık etti.Yetinmedi, 'Demirtaş serbest bırakılmalı' dediği için sevgili Yalçın'ı hedef göstermeye devam etti. Benim de Yalçın'a sahip çıktığımı ifade etti. Evet sahip çıkıyorum. Yalçın'ı hedef alan bu ırkçı, kadın düşmanı hadsiz zihniyeti kınıyorum. Biz Yalçın'a ve Yalçın gibi sesi kesilmek istenen bütün kadınlar yanındayız, bu da sana kapak olsun."