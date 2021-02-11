PKK'ya katılmak için gidecekti! Enselendi
Osmaniye'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine gideceği belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, V.A'nın terör örgütü PKK'ya katılmak için doğu illerine gideceği bilgisini aldı.
Ekipler, V.A'nın bulunduğu aracı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdu.
Gözaltına alınan V.A'nın, emniyetteki sorgusunda terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak üzere yola çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.