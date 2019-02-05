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PKK'ya ilaç temin eden şebeke çökertildi

Hasta olmayan kişiler adına kanser ilaçları gibi pahalı ilaçları yazdırarak alıp terör örgütü PKK'ya gönderdiği tespit edilen şebeke çökertildi.

05 Şubat 2019 Salı 14:51
PKK'ya ilaç temin eden şebeke çökertildi

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, aralarında pahalı kanser haplarının da bulunduğu ilaç ve tıbbi malzemelerin hasta olmayan kişiler üzerinden düzenlenen sahte reçetelerle alındıktan sonra bölücü terör örgütü PKK'ya gönderildiği yönündeki ihbarın ardından geçen yıl yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki çalışma yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı operasyonda yakaladığı şüphelilerin tamamını adalete sevk etti.

Ekiplerin 3 Temmuz 2018'de Kırıkkale'de ve Habur Gümrük sahasında gerçekleştirdiği ilk dalga operasyonda 30 şüpheli yakalanırken, bunlardan adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

2'si tutuklandı

Şüphelilerin ifadeleri ve devam eden soruşturmada ele geçirilen yeni bulgular sonucunda 19 Eylül 2008'de Ankara'da bir eczane ile aralarında depo olarak kullanılan yerlerin de bulunduğu adreslere baskın yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Her iki operasyonda ele geçirilen ilaçların karekod bilgileri üzerinden Sağlık Bakanlığı Denetim Daire Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kavaklıdere Sosyal Güvenlik Merkezince hazırlanan raporlar doğrultusunda geçen yıl sonunda yapılan üçüncü operasyonda ise aralarında kamu ve özel hastanelerde çalışan 12 doktorun da bulunduğu 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Operasyon sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden 4'ünün, soruşturmanın mağdurlarına baskı yaptığı, şikayetlerini geri almaları için para teklif ettiği ve almayanları ise tehdit ettikleri belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen son operasyonda ikinci kez gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu

Operasyonların yanı sıra yapılan ara yakalamalarda da gözaltına alınan 5 şüpheli dahil, yaklaşık 8 aylık operasyon sürecinde gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 62 oldu. Bu şüphelilerden 15'i tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla, 27'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda sahte reçetelerle alınmış 4 bin kutu ilaç ile çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:51
  1. Kırıkkale
  2. Ankara
  3. pkk
  4. pkk ilaç temini

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