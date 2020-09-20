PKK’ya destek, PYD’ye ödül, Öcalan’a heyet, DHKP-C’ye diyet listesi, Ermeni’ye mektup! İhanet nerede TTB orada

Devrim rüyaları gören bir avuç sekülerin karargahı haline gelen Türk Tabipleri Birliği, devletimiz ve milletimiz aleyhine olan her işte başı çekiyor. Koronavirüs salgınına karşı mücadele ederken can veren kahraman sağlıkçılarımızın anısını bile istismar etmekten çekinmeyen ve pandemiye karşı yürütülen çabayı sabote etmekten başka hiçbir işe yaramayan TTB yönetiminin bozuk sicili ise dikkat çekiyor. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü tartışmaya açan bildirgelere imza atan, teröristlerin sağlık durumu için özel ekipler oluşturan, sözde Ermeni soykırımı iddialarını ‘trajedi’ olarak değerlendiren TTB yönetimi, temsil iddiasında bulundukları doktorlarımızın da emeğini sömürüyor.

Doktorlarımıza ihanet ediyorlar

Pandemi sürecinin başladığı dönemden itibaren yıkıcı bir tavır sergileyen TTB yönetimi, geçmiş dönemden bu güne kadar da bölücülerle yakın işbirliği içerisinde. Terör örgütü PKK ve DHKP-C’nin talimatıyla açlık grevi yapan ve sonlandıran teröristler için ‘Açlık grevi sonlandıktan sonra beslenme ve tedavi için özet algoritma’ eli kitabı TTB tarafından yayınlandı. Ülkemizi uluslararası siyasi arenada güç duruma düşürmek için ortaya atılan Ermeni iddiaları da TTB tarafından sahiplenildi. TTB yönetimi tarafından sözde Ermeni soykırımının 100. Yıldönümünde Ermenistan Tabipleri Birliği’ne mektup yazdılar. Daha sonraki açıklamalarında ise Ermenilerin soykırım safsatası için ‘trajedi’ yorumunda bulundular.

Teröristlere sahip çıkıyorlar

Yönetim değişse de yıkıcı ve bölücü politikaları hiçbir zaman değişmeyen TTB’nin skandalları bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Paris Kürt Enstitüsü öncülüğünde hazırlanan ‘Türkiye’de Kürt Sorununa Barışçıl Çözüm’ başlıklı bölücü bildiriye imza atmaktan utanmadılar. Vatan ve millet sevdalısı doktorlarımızın emeğini istismar eden TTB yönetimi, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın sağlığı için özel bir ekip kurdu. Söz konusu ihanet ekibinin İmralı’ya gitmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. TTB yönetimi ve Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı, Suriye’de Mehmetçiğe kurşun sıkan PYD Eş Başkanı Asya Abdullah’a ‘Barış Dostluk ve Demokrasi’ ödülünü vermekten de utanmadı.

Devlete düşmanlık içindeler

TTB Merkez Konseyi tarafından düzenlenen 2. Mezopotamya Tıp Günleri Kongresi’nde, kongrenin amacının ,“Kürt ulusal kimliğinin daha belirgin ve güçlü hale gelmesi, uluslaşmada bir basamak daha yukarı çıkılması, dünyanın özgür ve eşit ulusları arasında Kürtlerin yerini alması” olarak duyuruldu. Zorunlu üyelik nedeniyle on binlerce doktorumuzu da zan altında bırakan TTB, açlık grevi yapan teröristlere hep sahip çıktı. PKK elebaşı Öcalan’ın talimatıyla açlık grevine başlayan HDP İzmir Milletvekili Leyla Güven ve 250 teröristin sağlık durumlarının bağımsız bir heyet tarafından takip edilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurdular. Teröristler için her fedakarlığı yapmaktan çekinmeyen TTB yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştiren kahraman askerlerimizin moralin bozmak için ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı bir bildiri yayımladılar.