PKK'ya büyük darbe! Karayılan yalanlarla teröristleri mevzilerde tutmaya çalışıyor

YENİ AKİT / ANKARA

Kuzey Irak’ta yuva kurmuş terör örgütlerinin inlerinden kazımak için başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatları ile terör örgütü PKK’yla ve onun destekçilerine ağır darbeler vurulmaya devam ediyor.

PKK’nın Kuzey Irak’taki Metina, Gara, Zap, Avaşin ve Kandil’de bulunan kamplarına yönelik hava ve kara harekatları devam ederken, hayatta kalabilmek için örgütten kaçışlar başladı.

Örgütten kaçışların bir kısmı kuzey Irak’ta muhalif gruplara sığınırken bir kısmı da güneye kaçarak izlerini kaybettiriyorlar. Terör örgü PKK ise bu kırılma ve kopuşların önüne geçebilmek için türlü yalanlar söylemeye devam ediyor.

Örgütün elebaşlarından Murat Karayılan telsiz konuşmalarında örgütün kayıp vermediği verse bile 3-4’ü geçmeyeceğini belirterek, “Türk işgaline karşı Medya Savunma Alanları’ndaki direniş sıradan bir direniş değildir. Tarihi bir direniştir. Şuan Avaşin'de, Zap ve Metina'da çok anlamlı bir mücadele yürütülüyor. Siyasi ve askeri anlamda çok önemli sonuçları olacaktır. Bu yüzden sıradan bir direniş olmadığını belirtiyoruz. Arkadaşların verdiği tekmile göre, şu ana kadar Şehit Dilgeş tepesinde ve Avaşin'de 4 kahraman arkadaşımız öldü. Çiyager, Dilşêr, Ekîn ve Asya heval. Bir kez daha saygı ile anıyorum. Yine arkadaşların verdiği tekmile göre, şimdiye kadar 120'den fazla düşman askeri öldürüldü ve 3 helikopteri darbelendi.” yalanlarıyla teröristleri mevzilerde tutmaya çalışıyor.