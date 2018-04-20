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PKK’ya bir tokat ta Hakkari'de vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ağır darbe alan terör örgütü PKK'ya katılmak için yola koyulan 5 zanlı tutuklandı.

20 Nisan 2018 Cuma 18:39
PKK’ya bir tokat ta Hakkari'de vuruldu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"16 Nisan'da saat 06.00 sıralarında ilimiz merkezde eş zamanlı yürütülen operasyon neticesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne iş birlikçi ve örgütün kırsal alan kadrosuna katılım sağlama amacıyla faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar 19 Nisan'da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konuyla  ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 18:39
  1. PKK/KCK
  2. Hakkari
  3. Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

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