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PKK'ya ait gömülü el yapımı patlayıcı bulundu

Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:54
PKK'ya ait gömülü el yapımı patlayıcı bulundu

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Valilikten gelen bildiriye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Nenehatun bölgesinde PKK'lı teröristlerin sığınak, barınak ve malzeme amaçlı kullanılan yerlere karşı operasyon yapıldı.

"Şehit Uzm. J. IV. Kad. Çvş. Emrah Ceylan " operasyonunda, yerin altında bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 1,5 metre kablo etkisiz hale getirildi.

Bildiriye göre, bölgede huzur ve güvenliği kontrol altına almak için operasyonların, halkın desteğini alarak güçlendirileceğini ve sürekli süreceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:54
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