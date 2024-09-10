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Gündem PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 13 terörist öldürüldü
Gündem

PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 13 terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-09-10 12:11:57 - 2024-09-10 12:11:56

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 11, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

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İHA

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