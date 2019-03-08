PKK/PYD'den ABD'ye çağrı: Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifini reddedin PKK/PYD'nin paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifinin reddedilmesini ve sınıra uluslararası güç konuşlandırılmasını istedi.

Fransız Haber Ajansı Reuters'e konuşan PKK/PYD'li terörist Fawza Youssef, Suriye'de DAEŞ'in tamamen bitirilmesi adına taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini söyleyerek, ABD'ye bu talepleri ilettiklerini söyledi. "Bizim bölgemiz zaten güvenli" “Bizim burada odaklandığımız önemli konu, bizim bölgelerimizin zaten güvenli bölge olduğu noktası" diyen PYD'li terörist, sınıra "uluslararası barış gücü" konuşlandırılmasını istediklerini belirtti. "Türkiye'nin güvenli bölge teklifi reddedin" çağrısı yaptılar "Öte yandan ABD'ye ilettikleri talepler içerisinde sınıra "uluslararası barış gücü" konuşlandırılmasının yanı sıra Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifinin reddedilmesi de olduğunu ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.