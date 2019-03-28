0553 313 94 23

PKK'nın tepe kadrosu yerle bir oldu! 3 parti suspus!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonunda terör örgütü PKK'nın tepe kadrosu yerle bir edildi. Tarihe geçen operasyonun ardından HDP ile örtülü ittifaka giren partilerden herhangi bir açıklama gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

28 Mart 2019 Perşembe 06:35
PKK'nın tepe kadrosu yerle bir oldu! 3 parti suspus!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonunda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu.

Tepe kadro yerle bir edildi


Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da etkisiz hale getirildi.

CHP-SP-İYİ parti suspus!

Tarihe geçen müthiş operasyonun ardından, HDP ile örtülü itttifaka giren CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi cephesinden 'oy kaybına uğrarız' endişesiyle operasyona ilişkin herhangi bir olumlu açıklama gelmemesi dikkat çekti.

CHP listesinde 229, İP listesinde 29, SP listesinde 82 terör örgütü ile irtibatlı olduğu ifade edilen kişilerin aday gösterildiği iddia edilmişti.

Soylu: Güzel bir seçim hediyesi verdik

Bakan Soylu, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimlere yönelik, Kandil'e düzenlenen hava harekâtı ile ilgili, "Bakın dördüyle beraber götürdük Apo'nun adamını. Güzel bir seçim hediyesi verdik onlara. Siz de Pazar günü onlara bir seçim hediyesi sandıkla gönderecek misiniz?" diye konuştu.

Kaynak: Haber7

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 06:55
  1. chp
  2. saadet
  3. iyi parti
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • NurullahNurullah17 dk önce
    ABD, pkk'yı gözden çıkardı. ABD'nin yeni aşkı Suriye'deki PYD, SDG. Vuralım bitsin bu pkk denen kalleş topluluğu. Ama gönül ister ki PYD'yi de yok edelim. SDG denen pkk'nın suriye uzantısını da yok edelim. Ülke olarak ABD'nin boyunduruğunda yaşıyoruz. ABD yeni bir düzen kuruyor ve bu yeni düzende pkk yer almıyor sanırım. Yine ne hain planlar peşinde bu ABD.10 yıl önce olsaydı waoow derdim ama ABD alın vurun dediği göze çarpıyor. Neyse bu da güzel haber en azından Mehmetçiğin kanı yerde kalmamış oluyor, geçmişin intikamı alınmış oluyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
  1. Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
  2. Trump'tan "Bu soruşturma hükümetimizi..
  3. Suudi gazeteden büyük skandal!..
  4. Macron'dan flaş hamle! Görevlerine son..
  5. GÜNDEM ÖZETİNE EK
  6. Suriye sınırına komando sevkiyatı
  7. Başkan Alıcık; “Üretken..
  8. Kahramanmaraş'ta "şok" jandarma..
  9. Ağrı'da otomobil şarampole devrildi
  10. Malatya'da TIR'ın çarptığı genç..
  11. Köpeğini yakalamak isterken...
  12. Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya..
  13. Kaçak göçmenleri yol kenarına bırakıp..
  14. PKK'nın tepe kadrosu yerle bir oldu! 3..
  15. ABD'ye büyük şok! Tamamen yalnız kaldı
  16. Onay verildi! Otomobillerde yeni..
  17. Kampüste korkunç olay... Üniversiteli..
  18. Çok acı haber... Kahroldular
  19. İngiltere'de Brexit krizi: 8 öneri de..
  20. Yok artık! Bakın nerede çıktı... Bir..
  21. Fatsa’da ev yangını: 1 yaralı
  22. Malezya'dan ABD'nin Golan Tepeleri..
  23. Pence, Irak Meclis Başkanı el-Halbusi..
  24. "Çin, Yeni Zelanda için önemli ve..
  25. Malatya’da tırın çarptığı genç..
  26. ABD, Golan kararıyla BMGK'de yalnız..
  27. Shanahan Irak Meclis Başkanı ile görüştü
  28. "Binyamin Netanyahu ırkçı ve Yahudi..
  29. Suudi gazete 'kudurmuş it' gibi..
  30. Suudi Arabistan Veliaht Prensi,..
Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
Dolarda oyun kuran oyuna geldi
Dolarda oyun kuran oyuna geldi
PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!

Günün Karikatürü

28 Mart 2019
Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi
Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi