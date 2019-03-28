PKK'nın tepe kadrosu yerle bir oldu! 3 parti suspus!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonunda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu.

Tepe kadro yerle bir edildi



Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da etkisiz hale getirildi.

CHP-SP-İYİ parti suspus!

Tarihe geçen müthiş operasyonun ardından, HDP ile örtülü itttifaka giren CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi cephesinden 'oy kaybına uğrarız' endişesiyle operasyona ilişkin herhangi bir olumlu açıklama gelmemesi dikkat çekti.



CHP listesinde 229, İP listesinde 29, SP listesinde 82 terör örgütü ile irtibatlı olduğu ifade edilen kişilerin aday gösterildiği iddia edilmişti.

Soylu: Güzel bir seçim hediyesi verdik

Bakan Soylu, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimlere yönelik, Kandil'e düzenlenen hava harekâtı ile ilgili, "Bakın dördüyle beraber götürdük Apo'nun adamını. Güzel bir seçim hediyesi verdik onlara. Siz de Pazar günü onlara bir seçim hediyesi sandıkla gönderecek misiniz?" diye konuştu.



Kaynak: Haber7