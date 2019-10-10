0553 313 94 23

PKK'nın siyasi kolu HDP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi gerdi. Adeta eli kanlı teröristlerin sözcülüğünü yapan Temelli, "Suriye'nin siyasi geleceğine Suriye halkları karar vermeli, Türkiye de buna saygılı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 18:42
PKK'nın siyasi kolu HDP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP'de Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin genel merkezinde Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Harekatı eleştiren Temelli, "AKP-MHP iktidarı tarafından kuzey ve doğu Suriye'ye yapılan saldırı, bütün uluslararası anlaşmaları ihlal ederek dünyanın gözü önünde tek taraflı bir saldırıyla başlatılan savaş ve işgal girişimidir. Bu saldırı, Suriye'de Rojava'yı hedef aldığı kadar, aynı zamanda Türkiye'de eşitlik, özgürlük, barış, adalet ve insanca yaşam taleplerini yükseltmekte olan demokrasi güçlerine de yöneliktir." diye konuştu.

Harekatın, "halkları ve inançları hedef alan bir saldırı" olduğunu savunan Temelli, "Selefi IŞİD artığı ÖSO çeteleri eliyle başlatılan bu savaş, Aleviler dahil, Rojava'da barış içinde yaşayan Ezidileri, Süryanileri, Türkmenleri, Ermenileri, Arapları, bütün halkları ve inanç gruplarını hedef alan bir saldırıdır." iddiasında bulundu.

AK Parti ve MHP'yi hedef aldı

Harekatla "Özgürlükçü ve demokratik yaşamın hedef alındığını" ileri süren Temelli, şunları kaydetti:

"Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun, Kürtlerin kazanımlarını yok etmek isteyen ve bu uğurda tüm gücünü seferber eden AKP-MHP iktidar bloğu, halkların eseri olan bu devrimi boğmak için her türlü yola başvurmaktan geri durmuyor. Rusya ve ABD gibi emperyalist güçlerin Rojava devriminin boğulmasına vize vermeleriyle, aynı güçlerin 21 yıl önce Sayın Öcalan'ın uluslararası bir komployla Türkiye'ye teslim edilmesi yönündeki destekler arasındaki kopmaz bağ şimdi çok daha iyi anlaşılıyor.

Bu savaş Türkiye halklarının savaşı değildir. Yıkıma uğrattığı hayatlarımızı, yok ettiği birikimlerimizi, eğitim ve sağlık dünyamızı, insan haklarımızı, emekçilere reva gördüğü açlığı, yoksulluğu ve kölece yaşamı, kadınlara uyguladığı şiddeti, talan ettiği doğayı, sayısını artırdığı zindanları, geri getirdiği işkence yöntemlerini görünmez kılacak. Buna izin vermeyelim."

İttifak ortağı CHP'yi eleştirdi

CHP'nin, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkereye desteğini de eleştiren Temelli, "Tezkereye 'evet' oyu vermekle, iktidarın ırkçı, militarist, yayılmacı ve işgalci politikalarına 'evet' demiş, çok muzdarip oldukları iktidar bloğunun siyasi ömrünü uzatmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Bu tezkereye 'evet' diyenler, halkların vicdanında, çocukların masum geleceğinde ve tarihin belleğinde mahkum olacaklardır. Özellikle bir kez daha sınır ötesi askeri operasyonların yolunu açan tezkereye 'evet' oyu kullanan CHP merkezini, 'Anayasaya aykırı ama evet, içimiz yana yana evet' gibi dönüp kendisini de vuran müzmin tutarsızlıktan bir an önce sıyrılmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Temelli, harekatın sonlandırılması gerektiğini savunarak şunları kaydetti:

"Türkiye, kayıtsız ve şartsız olarak askeri varlığı dahil bütün varlığıyla Suriye topraklarından çıkmalı, kendi sınırlarına çekilmelidir. Suriye'nin siyasi geleceğine Suriye halkları karar vermeli, Türkiye de buna saygılı olmalıdır. Türkiye, 8 yıl boyunca süren savaşta büyük bir yıkıma uğramış Suriye'nin yeniden inşasında gerekli destek ve dayanışmayı göstermeli, insani yardımı yapmalıdır. Başta BM ile Avrupa ve Amerika demokratik kamuoyu olmak üzere bütün uluslararası kamuoyunu bu savaşı önleyecek adımları atmaya, girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz. Türkiye halklarına ve demokratik kamuoyuna açık çağrımızdır, geç kalmayalım. Herkesi savaşa karşı harekete geçmeye ve savaş karşıtı demokratik bir cepheyi oluşturmaya çağırıyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 18:42
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. HDP
  3. Sezai Temelli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'nın siyasi kolu HDP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    1. PKK'nın siyasi kolu HDP'den Barış..
    2. Yara izi neyle geçer bitkisel |..
    3. Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken..
    4. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İHA..
    5. Barış Pınarı Harekatı Akdeniz'de de..
    6. Şenol Güneş'ten Barış Pınarı Harekatı..
    7. Trump'ın hamlesi onları da tutuşturdu!..
    8. Staj dönemi emekliliğe sayılacak mı..
    9. Barış Pınarı Harekatı'ndan bir güzel..
    10. Emmanuel Macron'dan operasyon açıklaması
    11. Oktay Vural'dan kritik uyarı:..
    12. Sivas'ta feci kaza! Öğrenci servisi..
    13. Eski başbakanlardan Erdoğan'a telefon
    14. EYT’de olduğu gibi stajyer ve çıraklar..
    15. Sivilleri katleden teröristler öldürüldü
    16. Fatih Erbakan ABD'yi işaret etti:..
    17. Trump duyurdu: Dünyanın en tehlikeli..
    18. 'Savaşırız' diyorlardı, vurmaya..
    19. HGS Bakiye ve Borç sorgulama nasıl..
    20. HGS kaçak geçiş ve ceza sorgulaması..
    21. Barış Pınarı Harekatı piyasaları nasıl..
    22. Pırasa nasıl ayıklanır?
    23. EYT için görevlendirilen Vedat Bilgin..
    24. Edirne'de 772 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Fatih Portakal ABD'nin Suriye'den..
    26. 2 köy daha teröristlerden temizlendi
    27. EGM 26. dönem POMEM 10 bin polis..
    28. Mardin'den yürek yakan şehit haberi
    29. ‘Güvenli bölge hayal’ diyen emekli..
    30. İsmail Ünal kimdir? İsmail Ünal kaç..
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü