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PKK'nın sakladığı mühimmatlar ele geçirildi

Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 16 el bombası ele geçirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:14
PKK'nın sakladığı mühimmatlar ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil ilçesi Sulak köyü Elcani mezrası Gırık mevkisinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı.

Arazi aramasında teröristlere ait kayalık bölgede bez içerisinde 16 el bombası ve 255 fişek bulundu.

Ele geçirilen mühimmatlar incelenmek üzere jandarmaya götürüldü.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 10:14
  1. pkk
  2. el bombası

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