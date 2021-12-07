PKK’nın önemli isimlerinden birini SİHA vurdu! SİHA Sezgin’in bilgisine!
Güvenlik güçleri, içeride ve dışarıda terör örgütü PKK’ya ağır darbeler indirmeyi sürdürüyor. TSK veya MİT’e bağlı SİHA’lar, Irak'ın Kuzeyi Sincar ekseninde terör örgütü PKK’nın sözde komutanlarından Mervan Badal’ın aracını bombaladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), Irak'ın Sincar bölgesinde terör örgütü PKK'nın Sincar'daki sözde komutanlarından Mervan Badal'ın bulunduğu aracı bombaladı.
SİHA saldırısına hedef olan Badal'ın öldüğü bildirildi. 14:00 saatlerinde TSK'ya ait SİHA'lar, Sinnuna ilçesinde terör örgütü PKK'ya bağlı Sincar Koruma Güçlerine ait bir aracı hedef aldı.
Terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'ı işgalini bahane ederek ABD desteğiyle Kandil'den buraya yerleşen PKK'lı teröristler kentin DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra gerek Irak merkezi hükümeti, gerekse Bölgesel Kürt yönetiminin "Kenti terk edin" çağrılarına rağmen buradaki faaliyetlerini sürdürdü.
Askeri ve siyasi ideolojik eğitim kamplarına her geçen gün yenisini eklemekle kalmayan terör örgütü buradan eleman devşirip Kandil'e ve Irak'taki kamplara eleman gönderiyor.
Terör örgütünün tüm bu faaliyetleri Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı ve Sinyal İstihbaratı Başkanlığınca sıkı mercek altına alındı.