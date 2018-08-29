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PKK’nın katlettikleri için de yürüyün

Yıllardır aşırı marjinal sol örgütler tarafından desteklenen son dönemlerde ise FETÖ’nün desteğini arkasına alan Cumartesi Anneleri isimli İnsan Hakları Derneği’nin provokatif oluşumu PKK’nın katlettiği masum insanları görmezden geldi. Akit’e konuşan siyasetçiler ve STK temsilcileri, “Cumartesi Anneleri samimilerse PKK’nın katlettiği vatandaşlarımız için yürüsün” dedi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:58
PKK’nın katlettikleri için de yürüyün

Uzun bir süredir Türkiye’nin gündeminden düşen Cumartesi Anneleri isimli İnsan Hakları Derneği’nin kontrolündeki provokatif oluşumun, PKK’nın bitme noktasına gelmesiyle yeniden piyasaya sürülmesi dikkat çekti. 2001 yılında kurulan AK Parti’den, 1990’lı yıllarda meydana gelmiş olayların hesabını sormaya kalkan Cumartesi Anneleri, PKK’nın katlettiği masum vatandaşlarımıza yönelik en ufak bir açıklama yapmadı. Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den sandık müşahidi olan 11 çocuk babası Mevlüt Bengi elektrik direğine bağlanarak vahşice katledildi. Mardin-Yeşilli ilçesi Merkez Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Memet Acu, AK Parti’ye oy verdiği için PKK tarafından yakılarak katledildi. Hakkari’de terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu. Kurban Bayramı günü yoksullara et dağıtan Yasin Börü ile Trabzonlu genç Eren Bülbül PKK’lılarca vahşice öldürüldü.

MASUMLAR İÇİN DE YÜRÜYÜN

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, terör örgütlerinin tabanlarını konsolide etmek için propaganda faaliyetleri düzenlediğini belirterek, “Hepsi aynı amaca matuf çalışıyor. Yer yer kendilerinin gerçekleştirdiği katliamlar üzerinden bile propaganda yapıyorlar. Bunun altını kazırsanız terör örgütünün amaçları, niyetleri hedefleri çıkar” dedi.

Cumartesi Anneleri’ne bir çağrıda bulunan milletvekili Turan, “Cumartesi Anneleri samimiyse PKK’nın katlettiği siviller, siyasetçiler ve masum bebekler için yürüsün” diye konuştu.

TERÖR PROPAGANDASINA SON VERİLMELİ

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı (İHSD) Ali Akbaş, “Terör en büyük insanlık suçudur. Kayıplarımızı arıyoruz bahanesi ile yapılan PKK propagandasına son verilmelidir. Terörist bebek katili PKK bugüne kadar başta Kürt halkı olmak üzere on binlerce insanımızı katletmiş, kaçırmış, kaybetmiştir. 700 haftadan beri sözde kayıplarını arayan bu terör örgütü destekçilerinin PKK’nın katlettiği veya kaçırdığı 1 tek kişi ile ilgili eylem yaptığı görülmemiştir” dedi. Cumartesi Anneleri adlı oluşumun insan hakları sömürüsü yaptığını kaydeden Akbaş, “İnsan haklarını istismara yönelik bu terör propagandasına son verilmelidir” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:58
  1. Trabzon
  2. Mardin
  3. Hakkari
  4. Ağrı
  5. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
  6. İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş
  7. Cumartesi Günü

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