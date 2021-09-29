PKK’nın kanalını da unutmadılar! Fondaşların 'altın günü'

Yavuz Selim/İstanbul

Haçlı Batı’ya hizmetkarlığı “gazetecilik” olarak adlandıran sol-faşist zihniyetin ödül konusundaki iki yüzlülüğü, Ankara Mimarlar Odası’nın töreninde bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Anadolu'ya öyle sol faşiste böyle

Anadolu’nun sesini dünyaya duyuran yerli ve milli medya mensuplarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Erdoğan’ın elinden gazetecilik ödülü almasını hazmedemeyip “Saray, yandaş gazetecilere ödül dağıtıyor” iftirası üreten laikçi kafanın zihin yapısını göz önüne seriyoruz. Anadolu Yayıncılar Derneği’nce düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri’nde gazetecilere verilen plaketleri “altın günü” yaftasıyla aşağılayan sol faşist zihniyet, Ankara Mimarlar Odası’nın düzenlediği sözde basın ödülleri programında PKK uzantılarıyla birlikte ödüle boğuldu.

Bütün fondaşlar toplandı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği 6. Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri programında PKK uzantısı Jin TV, Fransız AFP, ABD menşeili Fox, ABD’li Chrest Vakfı’nın fonladığı Medyascope’a ‘başarı’ plaketi verildi. Fondaş medyanın altın gününe dönüşen törende Sözcü, Cumhuriyet, Evrensel, Birgün, Halktv, Tele1, Soltv gibi CHP yandaşı kuruluşlara çeşitli dalda ödüller verildi. Mimarlar Odası’nın sözde bağımsız medya ödüllerinde ne merkez ne de muhafazakar basına tek bir ödül bile takdim edilmedi.

PKK’ya ödül

Mimarlar Odası’nın ödül töreninde Uluslararası Televizyon Haberciliği dalında, terör örgütü PKK’nın Hollanda’dan yayın yapan Jin TV kanalının program yapımcısı Güler Yıldız’a ödül verilmesi manidar karşılandı.



PKK saldırılarında şehit düşen güvenlik personellerimize “şehit” diyemeyen Evrensel ve Birgün isimli marjinal sol gazetelere “Yazılı Basın Dalı” ödülleri verildi. Evrensel gazetesi Ankara Temsilcisi Birkan Bulut, Birgün gazetesi yazarı Tarık Şengül yazılı basın ödülüne layık görüldü.



Yurt dışından Fransız basın ajansı Agence France-Press’ten (AFP) Raziye Akkoç’a ödül verilen törende, Alman Deutsche Welle’den Alican Uludağ’a plaket verildi.

Yalan haberciliğe taltif

Mimarlar Odası’nın yalan haberciliğe nişan taktığı törende; Fox TV’den İsmail Küçükkaya, Sözcü Gazetesi’nden Emin Özgönül, Cumhuriyet Gazetesi’nden Deniz Yıldırım, Gazete Duvar’dan Mühdan Sağlam, Medyaport’tan Sultan Özer, Medyascope’tan Zelal Direkçi, Tele1’den Evren Özalkuş, Halktv’den Fatih Ertürk ve KRT Ana Haber Ankara Ekibi, RS FM’den Atilla Güner, Anka Haber Ajansı’ndan Tamer Arda Erşin ödüllendirildi.

Solcular marjinaller birbirini ağırlar

Medya ödüllerini tekeline almaya çalışan sol-faşist zihniyet, bu hususta sürekli “körler sağırlar birbirini ağırlar” anlayışıyla programlar düzenliyor. Fondaş medyanın baş köşede ağırlandığı, terör yandaşlarının ödüllendirildiği malum programlardan bazıları şöyle kayıtlara geçti:



• TGC seçici kurulu, “Kardeşini Doğurmak: Türkiye’de Ensest Gerçeği” isimli sapkın içerikli kitabın sahibi Büşra Sanay’a ödül verdi.

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 2017’de İsmail Saymaz’ın FETÖ'yü aklamak için yaptığı ByLock röportajına ‘en iyi haber ödülü’ verdi.

• Çağdaş Gazeteciler Derneği 2019 yılı başarı ödülü, devletin imkânlarını terör örgütü PKK’nın hizmetine sunduğu gerekçesiyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP’li Ahmet Türk için BBC Türkçe tarafından hazırlanan belgesele peşkeş çekildi.

• Çağdaş Gazeteciler Derneği 2020 Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, Libya’da şehit edilen MİT personelinin kimliğini deşifre ettiği için vatana ihanetten hapis yatan Murat Ağırel’e paslandı.

• Basın Özgürlüğü Ödülleri kampsamında verilen TGC 2021 Kurum Ödülü, rektör atama bahanesiyle yeni bir Gezi kalkışması girişiminde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Demokratik Direniş Bileşenleri’ne verildi.

• Koronavirüs salgınıyla mücadelesi internet sitesinden verdiği maske tarifi ile sınırlı kalan Türk Tabipleri Birliği ise hem TGC hem de ÇGD tarafından ödüle boğuldu.