PKK’nın eylemi diye mi sessizsin HDP?

Yeni akit Ankara

Madımak provokasyonunun hemen ardından terör örgütü PKK tarafından, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde gerçekleştirilen katliamın acısı, aradan geçen 28 yıla rağmen tazeliğini koruyor. 33 vatandaşımızın şehit edildiği kanlı katliamın yıldönümünde tüm kesimlerden PKK’ya lanet yağarken, en ufak olayda bile mangalda kül bırakmayan HDP sessiz kaldı.

Müslümanların üzerine yıkılan ve olayla hiçbir ilgisi olmayan masum insanların cezaevine konulduğu Madımak provokasyonun yıl dönümünde art arda mesajlar yayınlayarak, mevcut hükümeti suçlayan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, PKK’nın Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde gerçekleştirdiği katliama ve ardından “Sivas’ın intikamı alındı” şeklinde bıraktığı katliam için tek bir mesaj yayınlamadı.