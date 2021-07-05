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Siyaset PKK’nın eylemi diye mi sessizsin HDP?
Siyaset

PKK’nın eylemi diye mi sessizsin HDP?

Madımak provokasyonunun hemen ardından terör örgütü PKK tarafından, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde gerçekleştirilen katliamın acısı, aradan geçen 28 yıla rağmen tazeliğini korurken, 33 vatandaşımızın şehit edildiği kanlı katliamın yıldönümünde tüm kesimlerden PKK’ya lanet yağarken, en ufak olayda bile mangalda kül bırakmayan HDP’den ses çıkmadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 14:01:00 -
PKK’nın eylemi diye mi sessizsin HDP?

 Yeni akit  Ankara 

Madımak provokasyonunun hemen ardından terör örgütü PKK tarafından, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde gerçekleştirilen katliamın acısı, aradan geçen 28 yıla rağmen tazeliğini koruyor. 33 vatandaşımızın şehit edildiği kanlı katliamın yıldönümünde tüm kesimlerden PKK’ya lanet yağarken, en ufak olayda bile mangalda kül bırakmayan HDP sessiz kaldı.

Müslümanların üzerine yıkılan ve olayla hiçbir ilgisi olmayan masum insanların cezaevine konulduğu Madımak provokasyonun yıl dönümünde art arda mesajlar yayınlayarak, mevcut hükümeti suçlayan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, PKK’nın Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde gerçekleştirdiği katliama ve ardından “Sivas’ın intikamı alındı” şeklinde bıraktığı katliam için tek bir mesaj yayınlamadı.

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