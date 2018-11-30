PKK’nın çirkin yüzü: Tecavüz

Bölücü terör örgütünün içindeki cinsel istismar olayları, yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin verdiği ifadelerle gün yüzüne çıkarken, polisin düzenlediği bir operasyonda etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristin bir kadını “çocuklarını öldürmek”le tehdit edip tecavüz girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristin, evinde barındığı kişinin eşine tehditle tecavüz girişiminde bulunması, kadının ifadesine yansıdı.

Tecavüz girişimlerinin birçok kez tekrarladığını ifade eden kadın, teröristin evlerinde kaldığı süre zarfında aile huzurunun bozulduğunu, eşiyle boşanma aşamasına geldiklerini belirtti.

Teröristi evlerinde barındırdıkları için gözaltına alınan çiftten kocanın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, kadının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.