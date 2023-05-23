PKK'nın ardından Ermenilerin tercihi de Kılıçdaroğlu!

Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gitmek için hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, topyekün birleşen muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı üstünlük sağladığı 14 Mayıs seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerine çıkamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

Seçimlere günler kalırken siyasilerin çalışmaları da hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tur öncesi deprem bölgelerinde vatandaşları ziyaret etmeyi tercih ederken, Kılıçdaroğlu ise siyasi hayatının son demlerini kendisiyle birleşmeyen siyasilere kaset kumpası kurarak ve hakaret ederek devam ettiriyor.

Ermenilerin tercihi Kılıçdaroğlu oldu

Siyasi arenada hareketlilik devam ederken Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Ermenilere, Türkiye'de cumhurbaşkanı adaylığı için yarışan adaylardan kimi destekledikleri soruldu.

Türklere olan nefretlerini ders kitaplarına da yansıtan, Türk düşmanlığı devlet politikası haline gelen ve Türkiye tarihini 'soykırım'la suçlayan Ermeniler, “Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu” diyerek paylaştığı Çin’e uzanan yol projesinde Azerbaycan'ı çıkarıp yerine İran'ı dahil eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Ermenistan'ın 30 yıl önce işgal ettiği Karabağ'da Türkiye'nin sayesinde Azerbaycan tarafından hezimete uğratılmasını hazmedemeyen Ermeniler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' olarak yaftalayıp, devlet harcamalarının savaşa ve silaha gittiğini ileri sürdü.

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