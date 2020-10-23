PKK’nın Amanoslar sorumlusu yok edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında öldürülen 4 teröristten birinin, 2016-2017 yıllarında örgütün sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 3 milyon liraya kadar ödülle "mavi" kategoride yer alan, Dilşer kod adlı Hüseyin Acar olduğu kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı ise Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



İstanbul'da DEAŞ operasyonu



İstanbul'da DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 13’ü yabancı uyruklu 14 şüpheli için çeşitli ilçelerdeki 20 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13'ü yabancı uyruklu, 14 şüpheli yakalanırken yabancı uyrukluların sınır dışı edilmeleri için işlemler başlatıldı.