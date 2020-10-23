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Gündem PKK’nın Amanoslar sorumlusu yok edildi
Gündem

PKK’nın Amanoslar sorumlusu yok edildi

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten, mavi kategoride 3 milyon lira ödülle aranan sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu Hüseyin Acar, Hatay'da öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:27:00 -
PKK’nın Amanoslar sorumlusu yok edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında öldürülen 4 teröristten birinin, 2016-2017 yıllarında örgütün sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 3 milyon liraya kadar ödülle "mavi" kategoride yer alan, Dilşer kod adlı Hüseyin Acar olduğu kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı ise Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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