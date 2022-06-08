PKK'nın 300km'lik terör tüneli ifşa oldu

Eski PKK’lı Dr. Mervan, PKK ile TSK ve Suriye Millî Ordusunun (SMO) temas noktası olan Sacir hattına Menbiç’ten gelen iki tünel hattı olduğunu, birinci hattın 14 kilometrelik Avn Dedat-Menbiç şehir merkezine uzandığını aktardı.

Menbiç’te PKK saflarında dört yıl kalan Doktor Mervan isimli şahıs, örgütün yer altı ağına harcadığı para miktarının 20 milyon doları aştığını ve maliyetin İngiltere, Fransa, İsveç, Danimarka, Almanya, Finlandiya gibi AB üyesi ülkeler tarafından karşılandığını anlattı. Terör tünellerini 240 kilometrelik kısmı Menbiç şehrinde, 60 kilometrelik bölümü ise Tel Rifat aksında bulunuyor.

Tüm güzergâhlar kazıldı

Eski PKK’lı Dr. Mervan, PKK ile TSK ve Suriye Millî Ordusunun (SMO) temas noktası olan Sacir hattına Menbiç’ten gelen iki tünel hattı olduğunu, birinci hattın 14 kilometrelik Avn Dedat-Menbiç şehir merkezine uzandığını aktardı. Burada ayrıca yer altı lojistik merkezleri ve 60-70 teröristin saklanabileceği sığınaklarında yer aldığını kaydeden Dr. Mervan, terör ağına ilişkin şu özel bilgileri verdi: Menbiç merkezde DEAŞ döneminde kazılan bazı tüneller vardı. PKK bunları geliştirdi. Tünel bağlantı merkezleri olarak da okul, hastane ve benzeri kamu kurumlarını seçtiler. Menbiç şehri çepeçevre tünel ağlarıyla örülü. Ayrıca batı yakasında merkezden Arime’ye uzanan 25 kilometrelik bir yer altı hattı inşa edildi. Bu yolun ilginç tarafı tünelleri M 4 kara yolunun Halep-Haseke bölümüne paralel kazmaları. Ayrıca bu hattan ayrılan ve Osecli’ye giden bir de 8 kilometrelik ek kol var. PKK, temel mukavemet stratejisini yer altı tünelleri üzerine kurdu. Müttefikleri de bu planı destekledi. Sadece TSK ve SMO ile temas hatlarına değil tüm bölgeleri kapsayan bir yer altı ağı oluşturdular. Doğu yakasında kazılan tünellerin uzunluğu 55-60 kilometreyi buluyor. Menbiç merkezden Cub Nahit-Ebu Galgal ve sonrasında Set Tişrin’e bağlanan hatta daha sonra Tel Yasti bölgesine doğru büyüyor.

Karakozak’ı Menbiç’e bağladılar

Teröristler, 2015 yılından itibaren önce Cebel Berkel’den Karakozak, Şuyuh, Bacek, Cebel Hammam ve El Hayye arasında yer altı tünel ağı kurdu. Daha sonra da bu koridoru Menbiç’e bağladılar. Burada 50 kilometreyi aşan bir hendek tünel sistemi var. Bu hatta çok büyük önem veriyorlar. Bunun birinci sebebi Süleyman Şah’ın yeniden yerine taşınmaması, ikincisi bu koridorun Menbiç’ten kaçış güzergâhı olması. Ayrıca şu an üst düzey isimlerin çoğu El Hayye’de yapılan villalara taşındı. Türkiye’nin şok saldırı dalgası ve özellike SİHA’ların nokta operasyonlarından korkuyorlar. Kandil’den verilen emirle de yönetim kadrosu dağınık ve gizli noktalara geçti.

"Menbiç'i yakın" emri verildi

Eski Menbiç Meclis Başkanı Mustafa Hacı Abdullah, örgütün Menbiç’i kaybetmesi hâlinde Ayn el-Arab’da tutunamayacağını söyledi. PKK elebaşılarının sahadaki teröristlere “gerekirse şehri yakın” emri verdiğini kaydeden Abdullah “Menbiç’ten çıkmak istemiyorlar ve bunun için her yolu deneyecekler. Birçok hendek ve tüneli LPG kazanları, fuel oil ve patlayıcılarla doldurdular” dedi. Tel Rifat’ta konuştuğumuz siyasi ve askerî isimler de bölgede durumun Menbiç’ten farklı olmadığını aktardı. Eski Tel Rifat Yerel Meclisi Başkanı Mahmut Alito, toplam ağın 60 kilometreyi bulduğu tünellere ilişkin “Kasabanın kuzey ve doğusunda her sokağın altında tünel var. Özellikle Şeyh Hilal, Ayn Dakne, Şey İsa, Hörbül İsa hattı tek parça tünelle bağlandı. Merkezî durumundaki Feyfin, Kefer Sağir, Akibe koridorunda ulaşımı büyük oranda bu tünellerden sağlıyorlar. Yine cephe hattını yıllardır kazdıkları tünel ağları ile ördüler” diye konuştu.