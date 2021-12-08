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Dünya PKK'lılara ilk derste mezar kazmayı öğret Coni!
Dünya

PKK'lılara ilk derste mezar kazmayı öğret Coni!

ABD ordusu, PKK'nın Suriye uzantısı YPG militanları ile Suriye'nin Deyrizor kentinde ortak tatbikat yaptı. Tatbikata, Javelin tanksavar füzeleri ve Bradley zırhlı araçları kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 15:03:00 -
PKK'lılara ilk derste mezar kazmayı öğret Coni!

ABD ordusu, PKK'nın Suriye uzantısı YPG militanları ile Suriye'nin Deyrizor kentinde ortak tatbikat yaptı. Tatbikatta, Javelin tanksavar füzeleri ve Bradley zırhlı araçları kullanıldı. Tatbikat anlarına ilişkin görüntüler ise sosyal medyadan yayınlandı.

Bu arada, ABD'nin DEAŞ'a karşı koalisyon bahanesi ile Türkiye'nin güney sınırlarındaki PKK/YPG militanlarına desteği de sürüyor. Her fırsatta Türkiye ile müttefik olduğunu söyleyen ABD, bölgedeki teröristlere silah, mühimmat, araç ve tıbbi yardım kadar askeri anlamda da teknik destek veriyor. Geçtiğimiz günlerde teröristlere helikopter eğitimi veren ABD'nin bölgede bulunan güçlerinin bu kez teröristlerle ortak tatbikat düzenlemesi büyük tepki çekti. 

 

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