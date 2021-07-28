PKK'lılar saldırdı, korumalar direndi, ABD 'Türkiye yargılansın" dedi, Kemalist odatv sevindi!

ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları ile Türk vatandaşlarına saldıran PKK sempatizanları arasında 4 yıl önce meydana gelen olaylarla ilgili görülen davada temyiz mahkemesi Türkiye'nin itirazını reddetti.

Mahkemenin skandal ret kararı, Türkiye aleyhine açılan ve Ankara tarafından temyize taşınan iki farklı tazminat davasının devam etmesi anlamına geliyor.

Skandal kararı haberleştiren karanlık odatv ise gelişmeyi büyük bir sevinçle duyurdu. Türkiye aleyhine alınan karara sevinen karanlık oda, Türk vatandaşlarına saldıran PKK'lıları da "Türk kökenli ABD vatandaşı bir grup" olarak lanse etti.

Neler yaşanmıştı?

16 Mayıs 2017’de başkent Washington’da PKK'lı bir grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren sloganlar atarak saldırı gerçekleştirmiş, o esnada bölgede bulunan Erdoğan’ın korumaları gruba müdahale etmişti.

Olayın büyümesi sonrası Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç konutun önüne gelmiş, bölgeye ABD’li ek emniyet kuvvetleri takviye edilmişti.