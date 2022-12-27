PKK’lılar Paris'i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı! Skandal ifadeler! 'Türk devletine karşı savaşan kahraman'

Fransa'da PKK sempatizanları taş üstünde taş bırakmazken Fransız basını algı operasyonuna girişti. Cuma günü Fransa'da gerçekleştirilen silahlı sldırıda ölenlerden ikisinin PKK'lı çıkmasının ardından ortalığı savaş alanına çeviren PKK yandaşları ve HDP'lilerin skandal iddialarına sahip çıkan Fransız basını, PKK'lı isimler için 'Türk devletine karşı savaşan kahraman' sözlerini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te PKK/KCK terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren Ahmet Kaya Kültür Merkezine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Düzenlenen saldırıda ölenlerden Emine Kara ve Şirin Aydın olduğu belirlendi. Saldırı da hayatını kaybeden Kara'nın PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Şirin'in ise; PKK/KCK terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2017 yıllında cezaevine girdiği öğrenildi.

Fransız Le Monde gazetesi terör örügtü PKK üyeleir için 'Kürt davasının üç yeni şehidi' başlığını kullanarak skandal ifadelere yer verdi.

2001'den beri Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinde olan PKK üyeleri için 'Kürt davasının şehidi' diyen gazete skanlallarını PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Emine Kara ile ilgili sözleri ile sürdürdü.

PKK'LIYA 'KAHRAMAN' DEDİ

Gazete 'Evin Goyi takma adıyla da bilinen bu 48 yaşındaki kadının PKK saflarında Türk devletine karşı savaş halinde ortaya çıkan PKK'nın kahramanlarından biridir.' denildi.

Skandallarını sürdüren gazete, PKK'nın silahlı kanadındaki kadın savaşçılar ifadeleri ile terör örgütünün faaliyetlerini aklamaya çalıştı.

İFTİRA YARIŞINA ORTAK OLMUŞLARDI

PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başlamışlardı. Ancak Fransa Paris Başsavcılığının resmî açıklamasında saldırganın daha önce de göçmen kampına kılıçlı saldırıda bulunduğu, geçtiğimiz aylarda da şartlı tahliye edildiği açıklanmıştı. 69 yaşındaki William M. İsimli saldırganın Fransa Devlet Demir Yolları (SNCF)'ndan emekli, hakkında daha önce iki kez cinayet teşebbüsünde bulunduğuna dair kayıt bulunduğu, saldırı ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten sabıkalı olduğu öğrenilmişti.

FRANSIZ BASINI ALGI OYUNUNA ORTAK OLDU

Fransız Liberation gazetesi, PKK sempatizanlarının taş üstünde taş bırakmadığı eylemlere ilişkin haberini 'Fransa Kürtleri için ırkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi var' başlığı ile okurlarına sunmuştu. Gazete, 'Türk gizli servislerinin' olabileceğine dair asılsız iddialar öne sürmüştü. Haberdeki 'Burası PKK'nın resmi olmayan karargahı' ifadeleri dikkat çekmişti.

'PKK'NIN PARİS'TEKİ RESMİ OLMAYAN KARARGAHI'

Le Monde gazetesi de benzer ifadeler kullanmıştı. Türkiye'yi hedef alan gazete, 'Hedef alınan basit bir cemaat derneği değil, gerçekten de PKK'nın Paris'teki resmi olmayan karargahıdır' ifadelerine yer vermişti.

Haberde, Fransa ve Avrupa'da Kürtleri vuran saldırıların hiçbirinin yabancı düşmanlığı gerilimi sonucu olmadığı iddia edildi. Gazete saldırının, PKK'nin en üst düzey temsilcilerinde şüphe uyandırdığını yazdı.

HDP'LİLERİN YALANI

PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başladıkları görüldü. Fransa Paris Başsavcılığı ise; saldırganın daha önce de göçmen kampına kılıçlı saldırıda bulunan Fransız 69 yaşındaki William M. isimli saldırgan olduğu ve geçtiğimiz aylarda da şartlı tahliye edildiği açıklandı.

SALDIRGAN HAKKINDA FLAŞ!

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının gözaltındaki şüphelisinin 'cinayet' ve 'cinayete teşebbüs'ten tutuklu yargılanmasına karar verildiği bildirildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, 69 yaşındaki Fransız William M, dün sorgu hakimine ifade verdi.

Sorgu hakimi, şüpheliye 'ırk, etnik köken, milliyet veya din temelli cinayet ve cinayete teşebbüs' suçları yöneltilmesine ve şüphelinin gözaltı halinin devamına karar verdi.

Saldırgan daha önce göçmen merkezine saldırmış

Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde 23 Aralık'ta bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Saldırının şüphelisi olarak 69 yaşındaki 'William M.' olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edilmişti.

Saldırı şüphelisi, 24 Aralık'ta doktor muayenesinde, sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti. Şüpheli hakkında dün akşam yeniden gözaltı kararı verilmişti.

Paris Savcılık Ofisi, dün, şüphelinin gözaltı sırasında 'yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu' itiraf ettiğini açıklamasını yapmıştı.

Savcılık açıklamasında, şüphelinin, gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin, silahının şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söylediği de belirtilmişti.

Öte yandan Le Monde'de yer alan başka bir haberde ise, saldırganın tehlikesini polis ve savcılığın hafife aldığı ifade edildi.