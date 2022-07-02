PKK'lılar Finlandiyalılara saldırdı

Üçlü Muhtıra ile terör örgütü PKK'ya destek vermeyeceği sözü veren Finlandiya'da PKK yandaşları başkent Helsinki'de Finlandiya vatandaşlarına saldırmaya başladı.

Türkiye’nin, NATO’ya katılma sürecinde olan Finlandiya ve İsveç’e yönelik kaygılarının giderilmesi için üç ülke arasında üçlü muhtıra imzalandı.

28 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson’un katılımıyla Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtırada iki ülke PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit etti.

Metinde ayrıca "Müstakbel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. " ifadeleri yer aldı.

Finlandiyalılara saldırdılar

Üçlü Muhtıra sonrasında Helsinki'de gösteri yapan PKK/YPG terör örgütü yandaşları Finlandiya vatandaşlarına saldırmaya başladı.

Ellerinde PKK paçavralarıyla gösteri yapan gruba polis müdahalesi olmaması dikkat çekti.