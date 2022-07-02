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Dünya PKK'lılar Finlandiyalılara saldırdı
Dünya

PKK'lılar Finlandiyalılara saldırdı

Finlandiya'nın terör örgütüne destek vermeyeceğini açıklamasının ardından, bugüne kadar besledikleri PKK yandaşları Finlandiya vatandaşlarına saldırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 11:57:00 -

Üçlü Muhtıra ile terör örgütü PKK'ya destek vermeyeceği sözü veren Finlandiya'da PKK yandaşları başkent Helsinki'de Finlandiya vatandaşlarına saldırmaya başladı.

Türkiye’nin, NATO’ya katılma sürecinde olan Finlandiya ve İsveç’e yönelik kaygılarının giderilmesi için üç ülke arasında üçlü muhtıra imzalandı.

28 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson’un katılımıyla Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtırada iki ülke PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit etti.

Metinde ayrıca "Müstakbel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. " ifadeleri yer aldı.

Finlandiyalılara saldırdılar

Üçlü Muhtıra sonrasında Helsinki'de gösteri yapan PKK/YPG terör örgütü yandaşları Finlandiya vatandaşlarına saldırmaya başladı.

Ellerinde PKK paçavralarıyla gösteri yapan gruba polis müdahalesi olmaması dikkat çekti.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Nasıl üzüldük nasıl üzüldük vah vah...

Salih Albayrak

Allah aşkına soruyorum ben ya, bizim Cumhuru reisimiz neden gidip bu finlandiyayla büssürü imzalar attı, neden bunlara yol verdik, Allah yar ve yardımcımız olsun, ama hayal kırıklıığına uğradım
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